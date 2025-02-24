Малевича все ще вважають "російським" художником: українка розгромила цей наратив

Казимир Малевич – відомий у всьому світі художник українсько-польського походження, який народився та працював в Україні. Однак за кордоном його досі вважають "російським" авангардистом.

Зокрема в англомовній Вікіпедії Малевича називають представником "російського" авангарду та "російським" художником. Чому це абсурд – розповідає 24 Канал з посиланням на блог Krapka Krapka.

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Чому Малевич точно не "російський" художник

Популярна блогерка та популяризаторка української культури Krapka Krapka відзначає, що ідентифіковувати національну приналежність авангардистів складно, оскільки вони намагалися творити мистецтво, котре буде поза часом і простором.

Однак найбільш визначальним є те, що під час допиту радянськими спецслужбами Казимир Малевич заповнював документи й у графі національність вказував, що він – українець. Батько художника – поляк, мама – українка з Полтавщини. Народився ж Малевич у Києві.

Супрематизм – найбільш визначальне творіння Казимира Малевича, яке перевернуло уявлення світу про мистецтво. І саме на цьому росіяни збудували ідею "російського" авангарду.



Англомовна Вікіпедія все ще називає Малевича "російським" художником / Скриншот

Малевич приховував розробку супрематизму і першими, хто побачив його нові роботи стали не поціновувачі мистецтва, а вишивальниці з села Вербівка, що зараз на Черкащині.

Там була вишивальна артіль і головною художницею там була учениця Малевича. Її звали Ніна Генке-Меллер. Ескізи для вишивок робили відомі художники-авангардисти. У 1915 році до Вербівки приїхала Олександра Екстер, яка стала арт-директоркою цієї студії й також до них долучився Малевич. Тоді вони розробили авангардні ескізи, в тому числі на основі супрематизму,

– розповідає Krapka Krapka.

І саме ці вишивки були використані під час презентації супрематизму Малевичем.

Більше про життя Казимира Малевича: дивіться відео

Свого часу Малевич багато подорожував Україною і свою першу картину продав у Конотопі всього лише за 5 рублів. Зараз роботи українського авангардиста оцінюють у мільйони доларів.

Багато картин Малевича присвячені Голодомору. Попри наміри емігрувати, він все ще залишався в СРСР. Під час сталінського терору його катували радянські спецслужби, зокрема через це він і захворів та невдовзі помер. Однак більшість його картин зараз у Росії, як і могила самого художника в Підмосков'ї. Тому росіяни продовжують присвоювати його спадщину собі.