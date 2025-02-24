В частности, в англоязычной Википедии Малевича называют представителем "российского" авангарда и "российским" художником. Почему это абсурд – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог Krapka Krapka.

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Почему Малевич точно не "российский" художник

Популярный блогер и популяризатор украинской культуры Krapka Krapka отмечает, что идентифицировать национальную принадлежность авангардистов сложно, поскольку они пытались творить искусство, которое будет вне времени и пространства.

Однако наиболее определяющим является то, что во время допроса советскими спецслужбами Казимир Малевич заполнял документы и в графе национальность указывал, что он – украинец. Отец художника – поляк, мама – украинка с Полтавщины. Родился же Малевич в Киеве.

Супрематизм – наиболее определяющее творение Казимира Малевича, которое перевернуло представление мира об искусстве. И именно на этом россияне построили идею "российского" авангарда.



Англоязычная Википедия все еще называет Малевича "российским" художником / Скриншот

Малевич скрывал разработку супрематизма и первыми, кто увидел его новые работы стали не ценители искусства, а вышивальщицы из села Вербовка, что сейчас в Черкасской области.

Там была вышивальная артель и главной художницей там была ученица Малевича. Ее звали Нина Генке-Меллер. Эскизы для вышивок делали известные художники-авангардисты. В 1915 году в Вербовку приехала Александра Экстер, которая стала арт-директором этой студии и также к ним присоединился Малевич. Тогда они разработали авангардные эскизы, в том числе на основе супрематизма,

– рассказывает Krapka Krapka.

И именно эти вышивки были использованы во время презентации супрематизма Малевичем.

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В свое время Малевич много путешествовал по Украине и свою первую картину продал в Конотопе всего лишь за 5 рублей. Сейчас работы украинского авангардиста оценивают в миллионы долларов.

Многие картины Малевича посвящены Голодомору. Несмотря на намерения эмигрировать, он все еще оставался в СССР. Во время сталинского террора его пытали советские спецслужбы, в частности поэтому он и заболел и вскоре умер. Однако большинство его картин сейчас в России, как и могила самого художника в Подмосковье. Поэтому россияне продолжают присваивать его наследие себе.