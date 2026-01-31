Про це могли ніколи не дізнатись: як Іван Франко причетний до розслідування вбивства священника

Українським письменникам є чим здивувати. Часто це цікаві моменти біографії, любовні історії або ж неочікувані зацікавлення.

Наприклад, Івана Франка вважають першим популяризатором жанру true crime. Про це розповідають у подкасті на каналі "Пороблено".

Що відомо про це?

Відомий український письменник Іван Франко, ймовірно, був першим популяризатором true crime у Львові. У 1889 році була справа про вбивство греко – католицького священника у селі Кукезів. Це було одне із перших розслідувань, яке привернуло колосальну увагу журналістів.



Іван Франко працював журналістом / Фото Інститут національної пам'яті

Одним із таких кореспондентів був саме Іван Франко: він працював у газеті "Кур'єр Галицький". Він відвідував суди у цій справі та написав велику серію репортажів. Згодом це також знайшло продовження у письменницькій діяльності. Франко написав повість "Основи суспільства", яку так і не зміг завершити.

Що відомо про Івана Франка?

Іван Франко – відомий український поет та письменник, критик, публіцист та перекладач. Він був різносторонньою особистістю і за час свого життя зробив неабиякий внесок у розвиток української літератури та науки, пише Вікіпедія.

Цікаво, що його вважають одним із перших українських професійних письменників, адже він заробляв на життя літературою. Водночас не можна сказати, що він заробляв багато: часто він використовував гроші дружини. Однак і шлюб Франка важко назвати щасливим, адже дружину він не кохав, постійно зраджував та знаходив коханок.

