Китай розгортає найпотужніші у світі вітряки

Китай, вочевидь, хоче стати світовим лідером у галузі вітрової енергетики. Країна має намір встановити найпотужніші вітряки, аналогів яких немає у світі.

Нові вітряки розгорнуть на першій на першій національній дослідницькій і випробувальній базі морської вітрової енергії у провінції Фуцзянь. Якою буде потужність цих вітряків – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Що відомо про нові турбіни

Зараз усе більше країн намагаються використовувати потужніші вітряки, аби отримувати більше електрики і витрачати менше ресурсів. Одним із найпотужніших зразків є турбіна, потужністю 20 мегаватів.

Однак державна компанія China Huadian Corporation Ltd, Китайський науково-дослідний інститут електроенергетики, Державна електромережева компанія Фуцзянь, Шаньдунський університет створили перший випробувальний центр, де відбувалися моделювання більш потужних вітряків. Мова йде про турбіни, потужністю до 25 мегаватів.

На території випробувального центру розгорнуть 20 турбін, з яких 10 матимуть потужність 20 ватів, а ще 5 – 25 ватів.



Китай випробовуватиме вітряки рекордної потужності / Фото Pexels

Це також єдиний випробувальний центр у Китаї, який може проводити як сертифікацію типу, так і сертифікацію підключення до мережі. Після повного введення в експлуатацію об’єкт сприятиме інноваціям і технологічному розвитку в провінції Фуцзянь, ключовому центрі офшорної вітрової енергії в Китаї.

Зараз Китай є лідером у галузі морської вітрової енергетики, виробляючи таким чином до 39,1 мільйона кіловатів електрики. Однак країна продовжує нарощувати потужності, аби збільшити частку відновлювальної енергії.