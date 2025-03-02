Китай здійснив прорив у галузі акумуляторних технологій: це може назавжди змінити енергетику

Китайські дослідники знайшли спосіб продовжити життя літій-іонним акумуляторам. Відкриття у галузі акумуляторних технологій може змінити майбутнє енергетики.

Китайська дослідницька група розробила унікальний метод, який може допомогти використаним літій-іонним акумуляторам відновити майже заводську ємність і продуктивність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Global Times. Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Nature.

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Китай знайшов спосіб продовжити життя літій-іонним акумуляторам

Збільшення терміну служби акумуляторів давно є важливим питанням, оскільки батареї виходять з ладу, коли витрачаються активні іони літію.

Нова методика передбачає використання молекули-носія, яка вводиться в батарею і відновлює втрачені іони літію. Це дає змогу батареї не тільки повернути колишню ємність, а й значно збільшити кількість можливих циклів перезарядки.

За словами дослідників, ця інноваційна методика може значно підвищити продуктивність літій-іонних акумуляторів і зменшити кількість відходів. Це є важливим для електромобілів, смартфонів і великомасштабної інфраструктури зберігання енергії.



Дослідження Китаю може змінити енергетику / Фото istock

Дослідники очікують, що ця технологія може збільшити термін служби літій-іонних акумуляторів з нинішнього діапазону від 500 до 2000 циклів до безпрецедентного діапазону від 12 000 до 60 000 циклів.

Технологія була протестована на різноманітних батареях, і команда співпрацює з провідними міжнародними компаніями-виробниками акумуляторів, прагнучи прискорити впровадження її в життя.

Продовження терміну служби акумуляторів є важливим кроком до більш екологічної та стійкої енергетики. Впровадження цієї технології може зіграти ключову роль у створенні ефективних систем зберігання енергії, необхідних для подальшого розвитку поновлюваних джерел.

У майбутньому подібні методи можуть стати стандартом для всієї індустрії, забезпечуючи більш чисту і надійну енергосистему.