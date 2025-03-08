У Китаї створили 3D-принтер, який друкує готову їжу: без ШІ не обійшлося

У Китаї вчені створили новий 3D-принтер, який здатен друкувати їжу. Для виконання завдання йому досить текстового опису.

У новий принтер інтегрували штучний інтелект. Більше про технологію розповідає 24 Канал з посиланням на Nanowerk.

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Як працює новий принтер

Розробили новий принтер дослідники з Гонконгського університету науки і техніки. Особливість пристрою полягає в тім, що він може створювати їжу шар за шаром, використовуючи штучний інтелект для проєктування складних структур.

Хоча "друк" їжі не є чимось новим. Однак він має низку проблем, не властивих традиційним матеріалам друку, наприклад пластику чи металу. Зокрема тому, що їжу треба нагрівати за правильних температур, але при цьому складно підтримувати задану форму під час приготування.

Сучасні харчові принтери працюють у два етапи – друкують холодну харчову пасту і потім переносять її у фритюрницю чи духовку. Через це деформується форма і підвищується ризик забруднення під час переміщення продуктів.

То ж китайські вчені розв'язали ці проблеми шляхом об'єднання обох процесів за допомогою інфрачервоного нагрівача. Його виготовили з поліамідної плівки, яка забезпечує точний контроль температури, а надруковані шари продуктів достягають температури 137 градусів за Цельсієм на поверхні і щонайменше 105 градусів упродовж усього процесу. При цьому споживання електрики становить лише 14 ватів, у той час, як звичайні духовки та фритюрниці споживають від 1 000 до 2 000 ватів.

При роботі з тістом кожен шар тіста виходить із друкувального сопла, нагрівач негайно його готує, що дозволяє зберігати форму та вбивати шкідливі бактерії. Також принтер добре впорався з овочевими пюре та інгредієнтами на основі білку.



Як 3D-принтер працює з тістом / Фото Nanowerk

Процес друку спрощено за допомогою штучного інтелекту. Система приймає прості описи і генерує відповідні зображення у форматі 2D. Потім користувацький скрипт Python перетворює ці зображення у файли 3D-моделювання STL, роблячи їх готовими до друку. Тобто можна ввести запит "пряниковий чоловічок" і за кілька хвилин буде готовий до друку дизайн.