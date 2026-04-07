Найтвердіша страва у світі: навіщо китайці смажать і "їдять" каміння

У Китаї існує страва, яку готують із річкових камінців. Попри дивний вигляд, вона має давню історію та особливий спосіб споживання.

Про те, як китайці їдять та готують суодіу, пише CNN.

Як китайці "їдять" річкове каміння?

Страву, яку вважають "найтвердішою у світі" готують у вокі, використовуючи камінці як головний інгредієнт.

Ці невеликі камінці необхідно смоктати, щоб відчути насичений і пряний смак цієї незвичайної страви, що походить зі східної провінції Китаю Хубей.

Їсти її потрібно особливим способом: спершу обсоктати, а потім виплюнути камінці. Саме тому страва отримала назву "суодіу", що перекладається як "смоктати і викидати".

В інтернеті можна знайти чимало відео, де вуличні продавці демонструють процес її приготування. До камінців додають олію з перцем чилі, часниковий соус і обсмажують разом із зубчиками часнику та нарізаним перцем.

Готову страву подають у невеликих коробках розміром із долоню.

Звідки походить страва суодіу?

Вважається, що історія суодіу налічує сотні років і передавалася усно від покоління до покоління човнярами. Колись вони могли опинитися посеред річки без запасів їжі. Щоб не голодувати, човнярі знаходили камінці, готували їх зі спеціями й таким чином створювали з них імпровізовану страву.

Водночас, як пише The Guardian, за однією з версій, із розвитком економіки та появою моторних суден у Хубеї ця страва втратила популярність, адже човнярі значно рідше опинялися без запасів провізії у скрутних умовах.

Також суодіу пов'язують із народом туцзя – етнічною меншиною з гірського регіону Улін, що розташований на межі провінцій Хубей, Хунань і Гуйчжоу.

Як зазначають у кулінарних блогах, річкові камінці мають природний присмак, схожий на рибний, який стає більш вираженим при смаженні на сильному вогні.

