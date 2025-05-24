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24 травня, 11:26
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Про це мало хто знає, але у Києва була ще одна назва: її досі не можуть розгадати історики

Ярослав Погончук
Основні тези
  • У трактаті візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного Київ згадується під назвою, яку історики не можуть розгадати.
  • Цю назву більше не зафіксовано в жодному іншому джерелі, і її походження досі залишається загадкою для науковців.

У стародавньому трактаті візантійського імператора Київ згадується під дивною, майже містичною назвою, яку більше не зафіксовано в жодному іншому джерелі. Історики й досі ламають голови над її походженням.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика Олександра Алфьорова.

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Яка була друга назва Києва

Мало хто знає, але Київ мав ще одну, альтернативну назву. Вона згадується у трактаті візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного "Про управління імперією", написаному приблизно у 948 році. 

Цей документ створювався не для широкого загалу, а як внутрішній політичний і дипломатичний посібник для спадкоємців візантійського престолу.

Костянтин зазначає, що столицею Русі є місто Київ, і друга назва цієї столиці – Самбатас, 
– розповів Алфьоров.

Костянтин VII Багрянородний / Фото Wikipedia

Історик зазначає, що протягом наступних поколінь цю назву ніхто і ніде не зустрічав. Цікавим є те, що ніхто і досі не знає, що вона означає. 

Науковці пропонують чимало версій щодо походження цієї назви. Зокрема, є думки, що це хазарська, скандинавська, готська, єврейська, балтійська, болгарська, тюркська або іранська назви.

До слова, Україна також могла іншу назву. Алфьоров розповів, що в минулому нерідко можна зустріти назву нашої держави як Роксоланія.