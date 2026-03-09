Перша мільйонерка і засновниця фабрик: ким була жінка, що заклала початок компанії "Світоч"

Жінки часто залишаються поза увагою історії, а чоловіки виходять на перший план, однак це не означає, що їх не було. прото часто саме про жінок знають менше.

В українській історії є діячка, яка стала засновницею однієї із фабрик, яку ми знаємо і досі, – Климентина Авдикович – Глинська. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про неї?

Климентина Авдикович – Глинська – відома українська мецентака та промисловиця, спонсорка Союзу українок. Вона була вихована у традиціях рівноправ’я та вільних можливостей. На той момент такі погляди були непоширеними.



Климентина Авдикович була першою мільйонеркою / Фото Вікіпедії

Крім цього, видання "Українки" зазначає, що Климентина отримала хорошу освіту.

Вона заснувала одну із перших фабрик на Галичині "Фортуна" та "Фортуна Нова", де виробляли солодощі.

Станом на зараз це частина фабрики Світоч. До заснування "Фортуни Нової" був причетний Андрей Шептицький. На фабриці працювали українські жінки, які мали середню освіту. Продукція продавалась на магазину у Львові, також були ще крамниці у Стрию та Дрогобичі.

Саме ця фабрика та ще кілька інших потім об'єднались та тепер відомі як "Світоч".

До слова, Климентина Авдикович відома як перша українська мільйонерка. Обговорення її особистості точилось у мережі. Зокрема, під дописом користувача para_digma, який зібрав понад 30 тисяч переглядів. У коментарях користувачі поділились цікавими фактами про неї.

Однак більшість була здивована та нічого не знала про Климентину Авдикович.

