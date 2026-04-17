5 книжок про кохання, якщо хочеться історії, від яких неможливо відірватися
Кохання у літературі рідко буває простим і безхмарним. У книгах воно постає як сила, що змінює людей, випробовує їх і часто приносить не щастя, а біль, втрати та складні вибори. У цій добірці зібрані п'ять різних історій про почуття, які виходять за межі ідеалу.
Кохання в книжках не завжди робить щасливими. Іноді воно приходить занадто пізно, іноді – у найгірший момент, а іноді перетворюється на одержимість, провину чи спробу повернути те, що вже втрачено.
У цій добірці від національної книжкової платформи Yakaboo – п'ять дуже різних історій: від скандинавської міфології до класики й сучасної романтики. У них герої кохають не "правильно", зате по-справжньому. А ще помиляються, тікають, руйнують усе й намагаються знайти шлях назад.
Серце відьми
Женев'єва Ґорнічек
Жанр: темне фентезі
Після покарання Одіна відьма Ангрбода втрачає свій дар і ховається в глухому лісі. Там вона зустрічає Локі – і між ними виникає кохання, яке змінює їх обох. Разом вони намагаються створити сім'ю й захистити своїх дивних дітей від світу богів.
Але коли Ангрбода знову починає бачити майбутнє, вона дізнається: їх усіх чекає трагедія. Тепер їй доведеться обирати між долею, яку не можна змінити, і любов'ю, заради якої хочеться боротися. Це темне, атмосферне фентезі про кохання, яке не рятує від болю, але дає сили йому протистояти.
Усе, що ми не сказали
Слоан Гарлоу
Жанр: любовний трилер
Після смерті найкращої подруги Елла не може оговтатися від почуття провини. А ще – не може перестати думати про Соєра, хлопця Гейлі, хоча розуміє, що не повинна. Коли Елла починає читати щоденник подруги, вона дізнається речі, які змінюють усе, що вона знала про Гейлі та їхні стосунки.
Що більше таємниць відкривається, то сильніше її тягне до Соєра – і то страшнішою стає правда. Це історія про кохання, яке народжується там, де мало б бути лише горе. І про те, що ми ніколи до кінця не знаємо тих, кого любимо.
Кожного наступного літа
Карлі Форчун
Жанр: любовний роман
Десять років тому Персі втратила людину, яку любила найбільше. Відтоді вона будує інше життя: велике місто, успішна кар'єра, жодних зайвих почуттів. Але один дзвінок змушує її повернутися туди, де минуло її найщасливіше літо, – і до Сема, якого вона так і не змогла забути.
Колись вони були нерозлучні: шість літ поспіль проводили разом біля озера, дружили, закохувалися і вірили, що це назавжди. Тепер між ними стоїть помилка, про яку важко навіть говорити. Це роман для тих, хто любить історії про другий шанс, літо, ностальгію і кохання, яке не минає навіть через роки.
Буремний перевал
Емілі Бронте
Жанр: класика
Кетрін і Хіткліфф люблять одне одного з дитинства, але їхнє кохання від самого початку приречене. Вона хоче іншого життя – спокійнішого, багатшого, правильнішого. Він не може пробачити її вибір.
Те, що починалося як сильне почуття, поступово перетворюється на одержимість, біль і помсту, яка зруйнує не лише їхні життя, а й долі наступного покоління. "Буремний перевал" – це не романтична історія у звичному сенсі, а книжка про те, яким страшним і руйнівним може бути кохання, якщо в ньому більше власності, ніж свободи. І саме тому її неможливо забути.
Кінець роману
Ґрем Ґрін
Жанр: психологічна проза
Моріс і Сара закохалися під час війни, коли все навколо могло зникнути будь-якої миті. Їхнє почуття було сильним, дорослим і таким, що здавалося нездоланним. Але одного дня Сара раптово йде, не пояснюючи причин.
Моріс не може змиритися з розривом і намагається дізнатися, що сталося насправді. Виявляється, між ними стоїть не інший чоловік і не зрада, а дещо значно складніше. Це одна з найсумніших і найкрасивіших книжок про те, що іноді любов не закінчується навіть тоді, коли люди розлучаються.
