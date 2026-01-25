Сніг випав навіть у Сахарі: якою була зима, коли встановили температурні рекорди
- У 1979 році в пустелі Сахара вперше випав сніг, що є дуже рідкісним явищем.
- Останнім часом сніг у Сахарі фіксують частіше, зокрема в 2016, 2018 і 2021 роках.
У світі були різні зими. Деякі з них вражали плюсовою темпераьурою, деякі – морозами, а деякі кількістю снігу, який засипав все на своєму шляху.
Наприклад, під час однієї зі сніжних зим сніг випав навіть у найбільшій пустелі у світі – Сахарі. Про це пише t1.ua.
Дивіться також Володимиру Зеленському – 48: як змінився президент України за час війни
Що відомо про цю зиму?
Зима 1978 – 1979 років запам'яталась європейцям встановленням температурних рекордів. Морози були суттєві і хоч не тривали довго, проте завдали чимало шкоди. Системи опалення не витримували холодів та виходили з ладу, подача гарячої води теж була ускладнена та призупинена.
Щобільше, у деяких містах жителів багатоповерхівок довелось евакуювати через те, що вони стали непридатними для життя. Значної школи зазнав і майбутній урожай, аже плодові дерева також позамерзали. На жаль, були також і втрати серед людей внаслідок обмороження.
Того ж року 18 лютого у пустелі Сахара випав сніг. Це дуже рідкісне явище і тоді його зафіксували вперше.
Сніг випадав навіть у пустелі / Фото Pexels
Коли у Сахарі ще випадав сніг?
Останніми роками сніг у Сахарі почав падати все частіше. Крім 1979, таке явище потім фіксували ще у 2016, 2018 і 2021 роках, пише Всеосвіта.
Крім цього, існують прогнози щодо зміни клімату та подальшого вигляду пустелі. Наприклад, припускають, що вона може знову стати зеленою приблизно за 1500 років.
Якою була найбільш сніжна зима в Україні?
- Найбільш сніжною зимою в Україні була зима 1908-1909 років, коли сніг лежав приблизно 160 днів.
- Наразі немає зафіксованих даних про те, скільки саме тоді випало снігу, проте, вочевидь, його кількість була дуже суттєвою.
- Останні зими були майже безсніжними, проте у 2026 році знову випало доволі багато снігу. Водночас до найбільш сніжної зими ще далеко.