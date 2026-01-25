Сніг випав навіть у Сахарі: якою була зима, коли встановили температурні рекорди

У світі були різні зими. Деякі з них вражали плюсовою темпераьурою, деякі – морозами, а деякі кількістю снігу, який засипав все на своєму шляху.

Наприклад, під час однієї зі сніжних зим сніг випав навіть у найбільшій пустелі у світі – Сахарі. Про це пише t1.ua.

Що відомо про цю зиму?

Зима 1978 – 1979 років запам'яталась європейцям встановленням температурних рекордів. Морози були суттєві і хоч не тривали довго, проте завдали чимало шкоди. Системи опалення не витримували холодів та виходили з ладу, подача гарячої води теж була ускладнена та призупинена.

Щобільше, у деяких містах жителів багатоповерхівок довелось евакуювати через те, що вони стали непридатними для життя. Значної школи зазнав і майбутній урожай, аже плодові дерева також позамерзали. На жаль, були також і втрати серед людей внаслідок обмороження.

Того ж року 18 лютого у пустелі Сахара випав сніг. Це дуже рідкісне явище і тоді його зафіксували вперше.



Сніг випадав навіть у пустелі / Фото Pexels

Коли у Сахарі ще випадав сніг?

Останніми роками сніг у Сахарі почав падати все частіше. Крім 1979, таке явище потім фіксували ще у 2016, 2018 і 2021 роках, пише Всеосвіта.

Крім цього, існують прогнози щодо зміни клімату та подальшого вигляду пустелі. Наприклад, припускають, що вона може знову стати зеленою приблизно за 1500 років.

Якою була найбільш сніжна зима в Україні?