Сніг лежав 160 днів: якою була зима, коли випала рекордна кількість опадів

Зима 2026 року вдалась сніжною та суворою. Значна частина українців відвикла від такої погоди навіть взимку, адже останні роки тенденції були зовсім іншими.

Проте є одна зима, яку вважають найбільш сніжною. Про це пише видання t1.ua.

Яка зима була найбільш сніжною?

Останні зими були майже безсніжними, проте у 2026 році знову випало доволі багато снігу. Водночас до найбільш сніжної зими ще далеко.



Снігу випала дуже велика кількість / Фото Pexels

Найбільш сніжною зимою в Україні вважається зима 1908-1909 років. Тоді випала просто неймовірна кількість снігу, який не розтавав повністю приблизно 160 днів, майже пів року. Наразі немає зафіксованих даних про те, скільки саме тоді випало снігу, проте, вочевидь, його кількість була дуже суттєвою.

Коли була найхолодніша зима в Європі?

Найсуворішою зимою в Європі була зима 1708-1709 років, коли температура впала до -15 градусів і це призвело до багатьох наслідків, зокрема, й до значного голоду у Франції.

Якщо говорити спрощено, то у період, коли зафіксували найсуворішу зиму у Європі, сонце було менш активним. У історії це називають мінімум Маундера, пише NASA. Це час з 1645 до 1715 року, коли на Сонці майже не було сонячних плям (їх фіксували приблизно 50 замість тисяч).

Коли була найсуворіша зима в Україні?