Червоний лякає, а синій заспокоює: як режисери використовують психологію кольору у кіно

Під час перегляду фільму глядач звертає увагу на акторів, сюжет і спецефекти, але рідко замислюється над кольорами кадру. Водночас саме вони можуть викликати відчуття небезпеки, спокою чи навіть сформувати ставлення до місця, де відбуваються події.

Блогерка tania_provideo розповіла у своєму інстаграмі, що кольори у фільмах впливають на сприйняття історії значно сильніше, ніж здається на перший погляд. За її словами, режисери та оператори спеціально змінюють палітру кадру, щоб викликати у глядача певні емоції або навіть сформувати уявлення про місце, де відбуваються події.

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Як кольори у фільмах впливають на сприйняття глядача?

Колір у кіно давно став одним із інструментів візуальної психології. Він допомагає режисерам передати настрій сцени ще до того, як глядач почує діалоги чи зрозуміє сюжет. Часто люди навіть не помічають цього прийому, але підсвідомо реагують на нього.

За словами блогерки, країни Близького Сходу в багатьох голлівудських фільмах навмисно показують у червонуватих, помаранчевих або піщаних відтінках. Такі кольори створюють відчуття спеки, старовини, небезпеки або політичної нестабільності.

Помаранчевий колір у кіно / фото Filmmakers Academy

Натомість окремі регіони Південної Азії часто зображують у жовто-зеленій та коричневій палітрі, що може викликати асоціації зі злиднями чи антисанітарією.

Коричневий колір у кіно / фото Filmmakers Academy

Сучасні мегаполіси та технологічне майбутнє найчастіше демонструють у холодних синьо-зелених кольорах. Саме така палітра асоціюється з прогресом, інноваціями та високими технологіями, тому її нерідко використовують під час зображення США або футуристичних світів.

Синій колір у кіно / фото Filmmakers Academy

Фахівці з кіновиробництва пояснюють, що кожен колір також має власне емоційне значення. Червоний символізує пристрасть, небезпеку та силу, синій – спокій, довіру або холодність, зелений може асоціюватися як із природою та оновленням, так і із заздрістю чи тривогою, а жовтий – із радістю, але водночас із напругою чи відчуттям небезпеки.

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Відомі режисери використовують цей прийом роками. Наприклад, у фільмі "Матриця" зеленуватий відтінок кадру підкреслює штучність цифрового світу, а у "Списку Шиндлера" червоне пальто маленької дівчинки стало одним із найвідоміших символів в історії кіно.

Кадр з фільму "Матриця" / фото PixFlow.net

Саме тому кольорова палітра у фільмах є не лише елементом естетики, а й важливим способом впливу на емоції та сприйняття глядача.