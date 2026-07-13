Сніданок королеви Камілли вразив своєю простотою: що вона їсть щодня

Якщо ви уявляєте, що члени британської королівської родини щоранку снідають вишуканими стравами, реальність може вас здивувати. Королева Камілла віддає перевагу простому сніданку.

За словами її сина Тома Паркера Боулза, сніданок залишається незмінним упродовж багатьох років. Водночас особливого смаку страві додає домашній мед із сімейної пасіки, повідомляє OK!.

Який улюблений сніданок королеви Камілли

У своїй книзі "Кулінарія та корона", що вийшла у 2024 році, Том Паркер Боулз розповів, що взимку його мати щодня їсть звичайну вівсяну кашу, яку доповнює ложкою домашнього меду.

Взимку моя мати, королева Камілла, щодня їсть вівсянку – просту, лише з невеликою кількістю власного меду. Вулики стоять у глибині поля біля Реймілла – будинку, де ми з сестрою провели останні роки нашого юнацтва,

– розповів Паркер Боулз.

Королева Камілла / Фото GettyImages

Він також зазначив, що цей мед має ніжний, м'який смак і чудово поєднується не лише з вівсянкою, а й із йогуртом або чаєм сорту Дарджилінг.

Такий вибір сніданку має не лише сімейну традицію, а й користь для здоров'я. Британський фонд серця раніше назвав вівсяну кашу одним із найкращих варіантів ранкового прийому їжі для підтримки здоров'я серця.

Крім того, є інформація, що королева Камілла також готує вівсянку на повножирному молоці та додає до неї дрібку солі.