По словам ее сына Тома Паркера Боулза, завтрак остается неизменным на протяжении многих лет. При этом особый вкус блюду придает домашний мед с семейной пасеки, сообщает OK!.

Какой любимый завтрак у королевы Камиллы

В своей книге "Кулинария и корона", вышедшей в 2024 году, Том Паркер Боулз рассказал, что зимой его мать ежедневно ест обычную овсяную кашу, которую дополняет ложкой домашнего меда.

Зимой моя мать, королева Камилла, каждый день ест овсянку – простую, лишь с небольшим количеством собственного меда. Ульи стоят в глубине поля возле Реймилла – дома, где мы с сестрой провели последние годы нашего юношества,

– рассказал Паркер Боулз.

Королева Камилла / Фото GettyImages

Он также отметил, что этот мед обладает нежным, мягким вкусом и прекрасно сочетается не только с овсянкой, но и с йогуртом или чаем сорта Дарджилинг.

Такой выбор завтрака имеет не только семейную традицию, но и пользу для здоровья. Британский фонд сердца ранее назвал овсяную кашу одним из лучших вариантов утреннего приема пищи для поддержания здоровья сердца.

Кроме того, есть информация, что королева Камилла также готовит овсянку на цельном молоке и добавляет в нее щепотку соли.