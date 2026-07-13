За словами її сина Тома Паркера Боулза, сніданок залишається незмінним упродовж багатьох років. Водночас особливого смаку страві додає домашній мед із сімейної пасіки, повідомляє OK!.

Який улюблений сніданок королеви Камілли

У своїй книзі "Кулінарія та корона", що вийшла у 2024 році, Том Паркер Боулз розповів, що взимку його мати щодня їсть звичайну вівсяну кашу, яку доповнює ложкою домашнього меду.

Взимку моя мати, королева Камілла, щодня їсть вівсянку – просту, лише з невеликою кількістю власного меду. Вулики стоять у глибині поля біля Реймілла – будинку, де ми з сестрою провели останні роки нашого юнацтва,

– розповів Паркер Боулз.

Королева Камілла / Фото GettyImages

Він також зазначив, що цей мед має ніжний, м'який смак і чудово поєднується не лише з вівсянкою, а й із йогуртом або чаєм сорту Дарджилінг.

Такий вибір сніданку має не лише сімейну традицію, а й користь для здоров'я. Британський фонд серця раніше назвав вівсяну кашу одним із найкращих варіантів ранкового прийому їжі для підтримки здоров'я серця.

Крім того, є інформація, що королева Камілла також готує вівсянку на повножирному молоці та додає до неї дрібку солі.