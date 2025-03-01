Ніхто не очікував: що сказала королева Єлизавета, коли побачила новонародженого принца Вільяма

Королева Єлизавета була добре відома своїм гострим почуттям гумору. Від її жартів ніхто не був застрахований – навіть новонароджені.

Королева весело пожартувала про вуха новонародженого принца Вільяма, коли вперше побачила його. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Єлизавета підтримала принцесу Діану жартом про Вільяма

Принц Вільям, перша дитина принца короля Чарльза та його першої дружини принцеси Діани, народився 21 червня 1982 року. У цей момент у Діани був складний психоемоційний стан: їй весь час було зле, а пологи пройшли доволі складно.

Мабуть, Єлизавета вирішила підтримати Діану своїм почуттям гумору. Вона підійшла до інкубатора для новонароджених і сказала: "Дякувати Богу у нього не такі вушка, як у батька".

Принцеса Діана порушила традицію і народила принца Вільяма у крилі Ліндо в лікарні Святої Марії. Це зробило маленького принца Вільяма першим спадкоємцем престолу, який народився не вдома.

Принцеса Діана також обрала знамените крило для народження свого другого сина, принца Гаррі, а Кейт Міддлтон використовувала це ж місце для пологів принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї.