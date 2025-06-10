Від Біблії до Едгара Алана По: які книги читає Курган

Учасник гурту Курган & Agregat Євгеній Володченко, більше відомий як Курган, відвідав Книжковий Арсенал, котрий відбувався у столиці. Виконавець розповів про свої улюблені книги та поділився, що читає зараз.

Співак каже, що йому завжди бракує часу на читання, проте він намагається його знаходити. Що читає Курган зараз, які книги називає улюбленими та що придбав на "Книжковому Арсеналі", – розповідає 24 Канал з посиланням на Видавництво Старого Лева.

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Що читає Курган

Курган поділився, що зараз читає дві книги. Перша – "Як читати класиків" від Ростислава Семківа. Друга – збірка оповідань Едгара Алана По. За словами Кургана, книга По, яку він читає, це дуже старе видання, з якого уже вилітають сторінки, тому на Книжковому Арсеналі він придбав собі нове видання американського письменника.

А ось улюбленою книгою з дитинства Курган здивував авдиторію, адже це – Біблія. За його словами, бабуся принесла одного разу цю книгу додому і це був момент, котрий вплинув на нього. З художніх книг – приквел "Холодної Нарнії".

Біблія залишається однією з улюблених книг Кургана. Представниця Видавництва Старого Лева спитала Кургана, якби можна було залишити тільки одну книгу у світі, що б це була за книга, співак сказав, що вагається між Біблією та "Покликом Ктулху" Говарда Лавкрафта.

Більше про улюблені книги Кургана: дивіться відео

Цікаво, що нещодавно в гурту Курган і Agregat відбувся благодійний тур "100% для ЗСУ", котрий завершився великим концертом у Палаці Спорту в Києві. Тільки на цьому концерті виконавці зібрали 9 139 344 гривні для Сил оборони України. Половина суми зібрана з продажу квитків, а решта – донати слухачів та успішні аукціони.