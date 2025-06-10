Співак каже, що йому завжди бракує часу на читання, проте він намагається його знаходити. Що читає Курган зараз, які книги називає улюбленими та що придбав на "Книжковому Арсеналі", – розповідає 24 Канал з посиланням на Видавництво Старого Лева.

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Що читає Курган

Курган поділився, що зараз читає дві книги. Перша – "Як читати класиків" від Ростислава Семківа. Друга – збірка оповідань Едгара Алана По. За словами Кургана, книга По, яку він читає, це дуже старе видання, з якого уже вилітають сторінки, тому на Книжковому Арсеналі він придбав собі нове видання американського письменника.

А ось улюбленою книгою з дитинства Курган здивував авдиторію, адже це – Біблія. За його словами, бабуся принесла одного разу цю книгу додому і це був момент, котрий вплинув на нього. З художніх книг – приквел "Холодної Нарнії".

Біблія залишається однією з улюблених книг Кургана. Представниця Видавництва Старого Лева спитала Кургана, якби можна було залишити тільки одну книгу у світі, що б це була за книга, співак сказав, що вагається між Біблією та "Покликом Ктулху" Говарда Лавкрафта.

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Цікаво, що нещодавно в гурту Курган і Agregat відбувся благодійний тур "100% для ЗСУ", котрий завершився великим концертом у Палаці Спорту в Києві. Тільки на цьому концерті виконавці зібрали 9 139 344 гривні для Сил оборони України. Половина суми зібрана з продажу квитків, а решта – донати слухачів та успішні аукціони.