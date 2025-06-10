Певец говорит, что ему всегда не хватает времени на чтение, однако он пытается его находить. Что читает Курган сейчас, какие книги называет любимыми и что приобрел на "Книжном Арсенале", – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Издательство Старого Льва.

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Что читает Курган

Курган поделился, что сейчас читает две книги. Первая – "Как читать классиков" от Ростислава Семкива. Вторая – сборник рассказов Эдгара Алана По. По словам Кургана, книга По, которую он читает, это очень старое издание, из которого уже вылетают страницы, поэтому на Книжном Арсенале он приобрел себе новое издание американского писателя.

А вот любимой книгой с детства Курган удивил аудиторию, ведь это – Библия. По его словам, бабушка принесла однажды эту книгу домой и это был момент, который повлиял на него. Из художественных книг – приквел "Холодной Нарнии".

Библия остается одной из любимых книг Кургана. Представительница Издательства Старого Льва спросила Кургана, если бы можно было оставить только одну книгу в мире, что бы это была за книга, певец сказал, что колеблется между Библией и "Зовом Ктулху" Говарда Лавкрафта.

Больше о любимых книгах Кургана: смотрите видео

Интересно, что недавно у группы Курган и Agregat состоялся благотворительный тур "100% для ВСУ", который завершился большим концертом во Дворце Спорта в Киеве. Только на этом концерте исполнители собрали 9 139 344 гривны для Сил обороны Украины. Половина суммы собрана с продажи билетов, а остальные – донаты слушателей и успешные аукционы.