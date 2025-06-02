Унікальна куртка зі шторок Укрзалізниці: як її отримати та куди підуть кошти

Укрзалізниця не відстає від трендів. Крім того, компанія також допомагає закривати збори для українського війська.

"Укрзалізниця" спільно з брендом Antique Recycler презентувала оригінальну благодійну ініціативу – куртку, пошиту зі старих штор пасажирських вагонів. Про це пише 24 Канал із посиланням на компанію.

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Що відомо про цю ініціативу

Створений у єдиному екземплярі виріб стане лотом на благодійному аукціоні. Усі виручені кошти передадуть на допомогу військовим або працівникам залізниці, які постраждали внаслідок війни.



Ця куртка унікальна / Скриншот з відео

Завдяки креативній ідеї та майстерній реалізації, стара тканина отримала нове життя — у вигляді стильного елементу гардероба,

– відзначили в Укрзалізниці.

Цей жест – приклад того, як можна вдихнути нове життя в матеріали, що вийшли з експлуатації, і водночас підтримати тих, хто потребує допомоги.

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