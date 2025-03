Мрія, котра не здійснилася та кілька номінацій "Греммі": що варто знати про Квітки Цісик

29 березня 1998 року після тривалої хвороби померла легендарна співачка Квітка Цісик. Мрія співачки виступити в рідній Україні так і не здійснилася, проте її музика продовжує жити у серцях українців.

Всього лише кілька днів легендарна співачка не дожила до 45-річчя. Яким було життя легендарної Квітки Цісик – розповідає 24 Канал.

Цікаві факти про Квітку Цісик

Квітка Цісик, вона ж Квітослава-Орися, народилася та прожила все своє життя у США. Проте завдяки вихованню вона зберегла глибокий зв'язок з українською культурою. Вона знала українську мову та з дитинства любила українські пісні.

Свою співочу кар'єру Квітка Цісик починала як виконавиця рекламних джинглів, серед яких найбільш відомим став рекламний ролик для Ford, яку транслювали 16 років. В американському шоубізнесі вона була відомою під псевдонімом Kacey.

Найбільшу славу співачці могло б принести виконання пісні "You Light Up My Life" в однойменному фільмі 1977 року, адже наступного року стрічка отримала "Оскар" за найкращий саундтрек. Однак батько співачки Деббі Бун придбав права на пісню для своєї доньки, то ж слава дісталася їй. Ім'я Квітки навіть не вказали у титрах фільму.

Квітка Цісик – "You Light Up My Life": дивіться відео

Попри прагнення стати відомою співачкою в США, Цісик прагнула й популяризувати українську пісню та створила два легендарні альбоми – "Квітна" та "Два кольори", які були номіновані на "Греммі" в номінаціях "Найкращі альбоми сучасної народної музики". Композиції з цих альбомів досі слухають українці, а нещодавно у мережі особливої популярності набула пісня "Коханий" у виконанні Цісик.

Квітка Цісик – Коханий: дивіться відео

Після розпаду СРСР Квітка Цісик мріяла про концерт в Україні. Однак через онкологію ця мрія не здійснилася. Проте у 1983 році Квітці вдалося побувати на своїй історичній батьківщині. Цей візит був таємним, а її пісні в той час на території СРСР – забороненими. Квітка разом з матір'ю відвідала кілька міст Заходу України.

Після смерті Квітки її родина заснувала благодійний фонд для підтримки жінок, які хворіють на онкологію.