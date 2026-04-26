Одна фраза все зруйнувала: який актор ледь не замінив Ді Капріо у "Титаніку"

У культовому фільмі "Титанік" роль Джека Доусона міг зіграти не Леонардо Ді Капріо, а інший відомий голлівудський актор. Він був серед головних претендентів, проходив проби з Кейт Вінслет і вважав, що роль уже майже його, але все вирішила одна деталь.

Про те, чому на роль Джека Доусона у "Титаніку" обрали Леонардо Ді Капріо, пише Vanity Fair.

Дивіться також Приниження не пробачили: чому Mercedes подав до суду на творців фільму "Таксі"

Хто був серед фаворитів на роль Джека Доусона?

Продюсер Джон Ландау, який багато років співпрацював із режисером Джеймсом Кемероном, розповів, що Меттью МакКонагі був серед головних фаворитів на роль Джека Доусона у фільмі "Титанік".

Актор навіть проходив проби з Кейт Вінслет, відтворюючи одну з ключових сцен, але його техаський акцент став одним із чинників, що вплинули на вибір. Під час прослуховування режисер попросив його зіграти сцену по-іншому, однак МакКонагі не погодився, відповівши: "Ні. Це було достатньо добре. Дякую".

Меттью МакКонагі / Фото GettyImages

Пізніше актор зізнавався, що був переконаний у своїй перемозі на кастингу, але хвилювання він не впорався. Також він спростував багаторічні чутки, ніби сам відмовився від ролі.

"Я запитав Кемерона про це, бо плітки, які я чув і бачив протягом багатьох років, полягали в тому, що я отримав роль у "Титаніку", але відмовився від неї. Це неправда. Мені не пропонували цю роль", – заявив МакКонагі.

Чому Ді Капріо ніколи не дивився "Титанік"?

Леонардо Ді Капріо зізнався, що ніколи не дивився фільм "Титанік". Про це стало відомо з випуску програми "Актори про акторів" від Variety та CNN.

Під час розмови з акторкою Дженніфер Лоуренс, Ді Капріо відповів, що раніше не переглядав "Титанік".

У відповідь на це Лоуренс порадила йому обов'язково подивитися фільм, зазначивши, що вона справді варта перегляду. Однак Ді Капріо пояснив, що не переглядає фільми у яких знімається. Він також поцікавився, чи робить так само Лоуренс.

"Титанік": дивіться трейлер

Акторка зізналася, що теж рідко повертається до своїх ролей, але пожартувала, що якби знялася у фільмі рівня "Титаніка", то обов'язково б його переглянула.

Якою могла бути кінцівка "Титаніка"?

В основі фільму "Титанік" лежить історія Роуз Доусон Келверт – 101-річної жінки, яка вижила під час катастрофи лайнера у 1912 році, тоді як команда шукачів скарбів намагається знайти на затонулому кораблі діамантове кольє "Серце океану". Згідно з описом фільму, Роуз випадково бачить у телесюжеті знайдені артефакти, серед яких є портрет оголеної дівчини, у якій вона впізнає себе.

Після цього вона зв’язується з шукачами скарбів і обіцяє розповісти їм історію, пов'язану з кольє. Роуз згадує свою подорож на "Титаніку", знайомство з Джеком і їхнє стрімке кохання, яке трагічно обривається під час катастрофи, де Джек гине.

Попри її розповідь, шукачі скарбів так і не отримують підказки про місцезнаходження коштовності, а згодом з'ясовується, що весь цей час вона сама володіла "Серцем океану" і зрештою викинула його в океан. В альтернативній же кінцівці, яку також знімали, команда намагається зупинити Роуз, але вона пояснює, що справжній скарб – це життя, і все одно кидає кольє у воду.