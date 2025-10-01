Автори фільму створили альтернативну кінцівку "Титаніка". Як би міг закінчитися цей фільм – розповість 24 Канал з посиланням на канал Titanic Movie.

Якою була альтернативна кінцівка "Титаніка"?

В основі фільму – історія Роуз Доусон Келверт, 101-річної жінки, котра вижила під час катастрофи "Титаніка" у квітні 1912 року. Команда шукачів скарбів намагалася знайти на борту затонулого корабля діамантове кольє "Серце океану".

Як йдеться в описі фільму на сайті Postmodern Postproduction, одному з телевізійних сюжетів Роуз побачила знайдені на борту корабля артефакти, серед яких портрет оголеної дівчини, в якому вона упізнала себе. Роуз зателефонувала шукачам скарбів, і сказала, що може розповісти їм про кольє.

Жінка розповідає їм про свою подорож на лайнері, про знайомство з Джеком і про кохання, яке швидко спалахує між ними і яке трагічно обриває аварія "Титаніка", під час якої Джек гине. Вислухавши усю історію шукачі скарбів так і не отримали жодної відповіді на питання про те, де шукати кольє.

Та, як стає відомо наприкінці фільму, Роуз увесь цей час була власницею цієї коштовності, та, оповівши історію свого кохання, вона вирішила викинути "Серце океану" символічно у сам океан.

Проте кінцівка могла бути іншою. Альтернативна версія, яку також зняли автори фільму, показує Роуз, яка збирається викинути кольє і тут її знаходить команда шукачів скарбів, які вмовляють її не робити цього. Та головна героїня пояснює, що скарбом є не коштовність, а саме життя, тому викидає "Серце океану" у воду.

Альтернативна кінцівка "Титаніка": дивіться відео

Саундтрек до "Титаніка" став усесвітнім хітом