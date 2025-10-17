У святковому розіграші від monobank з'явився особливий лимон. Точніше – ЗСУ-лимон. І зараз він є пріоритетом розіграшу.

Зараз це єдиний особливий лимон, який можна знайти у мобільному застосунку monobank. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на співзасновника банку Олега Гороховського.

Що таке ЗСУ-лимон?

Олег Гороховський повідомив, що призовий фонд розіграшу збільшився і у застосунку з'являться ще 5 особливих лимонів. Ті, хто їх знайдуть – отримають виняткові призи. Мова йде про 3 автолимони – ті, хто знайдуть їх, отримають автомобілі BMW 3. Також буде "квартирний" лимон – щасливчик, який його знайде, отримає квартиру від Inzhur REIT в житловому комплексі "Оптимісто" в селі Гатне біля Києва.

Та всі нові лимони з'являтимуться не одночасно, а по черзі. Тому пріоритетним зараз є ЗСУ-лимон. Коли хтось знайде його – по черзі з'являтимуться автолимони, пізніше – "квартирний".

ЗСУ-лимон – особливий. Той, хто його знайде, фактично виграє 3 мільйони гривень, які скерують на ініціативу волонтера Сергія Стерненка RUSORIZ – закупівлю дронів для Сил оборони України. Той, хто знайде лимон зможе самостійно обрати підрозділ, який отримає усі дрони на 3 мільйони гривень.

Як і всі "особливі" лимони, ЗСУ-лимон треба шукати у monoмаркеті, купуючи товар, вартістю від 1 до 3 тисяч гривень.



Перший особливий лимон був захований тут / Фото Олега Гороховського

