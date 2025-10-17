В праздничном розыгрыше от monobank появился особенный лимон. Точнее – ВСУ-лимон. И сейчас он является приоритетом розыгрыша.

Сейчас это единственный особый лимон, который можно найти в мобильном приложении monobank. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на соучредителя банка Олега Гороховского.

Что такое ВСУ-лимон?

Олег Гороховский сообщил, что призовой фонд розыгрыша увеличился и в приложении появятся еще 5 особых лимонов. Те, кто их найдут – получат исключительные призы. Речь идет о 3 автолимонах – те, кто найдут их, получат автомобили BMW 3. Также будет "квартирный" лимон – счастливчик, который его найдет, получит квартиру от Inzhur REIT в жилом комплексе "Оптимисто" в селе Гатное под Киевом.

Но все новые лимоны будут появляться не одновременно, а по очереди. Поэтому приоритетным сейчас является ВСУ-лимон. Когда кто-то найдет его – по очереди будут появляться автолимоны, позже – "квартирный".

ЗСУ-лимон – особенный. Тот, кто его найдет, фактически выиграет 3 миллиона гривен, которые направят на инициативу волонтера Сергея Стерненко RUSORIZ – закупку дронов для Сил обороны Украины. Тот, кто найдет лимон сможет самостоятельно выбрать подразделение, который получит все дроны на 3 миллиона гривен.

Как и все "особые" лимоны, ВСУ-лимон надо искать в monoмаркете, покупая товар, стоимостью от 1 до 3 тысяч гривен.



Первый особый лимон был спрятан здесь / Фото Олега Гороховского

