Сейчас это единственный особый лимон, который можно найти в мобильном приложении monobank. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на соучредителя банка Олега Гороховского.
Интересно Автомобили, квартира и не только: monobank обновил призовой фонд в "лимонном" розыгрыше
Что такое ВСУ-лимон?
Олег Гороховский сообщил, что призовой фонд розыгрыша увеличился и в приложении появятся еще 5 особых лимонов. Те, кто их найдут – получат исключительные призы. Речь идет о 3 автолимонах – те, кто найдут их, получат автомобили BMW 3. Также будет "квартирный" лимон – счастливчик, который его найдет, получит квартиру от Inzhur REIT в жилом комплексе "Оптимисто" в селе Гатное под Киевом.
Но все новые лимоны будут появляться не одновременно, а по очереди. Поэтому приоритетным сейчас является ВСУ-лимон. Когда кто-то найдет его – по очереди будут появляться автолимоны, позже – "квартирный".
ЗСУ-лимон – особенный. Тот, кто его найдет, фактически выиграет 3 миллиона гривен, которые направят на инициативу волонтера Сергея Стерненко RUSORIZ – закупку дронов для Сил обороны Украины. Тот, кто найдет лимон сможет самостоятельно выбрать подразделение, который получит все дроны на 3 миллиона гривен.
Как и все "особые" лимоны, ВСУ-лимон надо искать в monoмаркете, покупая товар, стоимостью от 1 до 3 тысяч гривен.
Первый особый лимон был спрятан здесь / Фото Олега Гороховского
Что еще можно выиграть на розыгрыше "Монобанка"?
Олег Гороховский уже окрестил розыгрыш по случаю 10 миллионов клиентов monobank "шабашем", поскольку его масштабы впечатляют – более 2 миллионов пользователей уже присоединились к розыгрышам, а серверы едва выдерживают нагрузку.
Те, кто нашел 10 лимонов в мобильном приложении monobank, становятся участниками розыгрыша 100 iPhone 17. Юные клиенты банка также становятся участниками розыгрыша 1 000 банок шоколадных монет.
Среди тех, кто нашел 50 лимонов разыграют 1 миллион гривен.
А еще владельцы детских карт могут найти особый лимон, который подарит поездку для счастливца и его 4 друзей в Диснейленд.