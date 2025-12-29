Зворушливий момент з “Льодовикового періоду”, про який навіть не всі затяті фанати знають

Протягом майже 20 років білка Скрет з мультфільму "Льодовикового періоду" безуспішно намагалася зробити одне – з’їсти свій жолудь. Нескінченна гонитва за жолудем стала впізнаваним символом франшизи, який супроводжував глядачів з дитинства до дорослого життя.

24 Канал з посиланням на ютуб-канал CutShotUa розповість вам історію, яка розчулила мільйони фанатів "Льодовикового періоду". Йдеться про момент, коли білка Скрет уперше за 20 років нарешті отримала свій жолудь. Залишайтесь разом з нами, щоб дізнатись, чому ця сцена стала справжнім прощанням цілої студії з улюбленим персонажем.

️Чи справді Скрет з’їв жолудь після 20 років поразок?

У 2021 році в мережі з’явився короткий ролик, який швидко став вірусним. У ньому білка Скрет – герой "Льодовикового періоду" – спокійно сідає і з’їдає свій омріяний жолудь. Без катастроф, землетрусів чи кінця світу.

Це була перша і єдина сцена за всю історію франшизи, де Скрет нарешті досягає своєї мети.

У тому ж 2021 році компанія Disney офіційно закрила студію Blue Sky, яка створила "Льодовиковий період". У свій останній робочий день аніматори випустили цей ролик як прощальний жест – не лише для фанатів, а й для себе.

Таким чином Скрет став символом завершення епохи: персонаж, який роками зазнавав поразок заради гумору, отримав щасливий фінал разом зі студією, що його створила.

Сцена з білкою Скрет, на яку фанати чекали майже 20 років: дивіться відео

️Скільки фільмів "Льодовикового періоду" побачили світ?

Ресурс "Давній Галич" нагадав, у якій хронології виходили фільми культової анімаційної франшизи "Льодовиковий період".

Збережіть собі, щоб переглянути їх усі!

"Льодовиковий період" (2002)

Перший фільм франшизи познайомив глядачів з Менні, Сідом, Дієго та Скретом. Саме тут жолудь вперше став окремою сюжетною лінією, що повторювалася у кожній частині.

"Льодовиковий період: Глобальне потепління" (2006)

Герої тікають від танення льодовиків, а Скрет знову випадково запускає катастрофу через свою одержимість жолудем.

"Льодовиковий період 3: Світанок динозаврів" (2009)

Скрет уперше стикається з вибором між двома жолудями, але, як завжди, втрачає все.

"Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф" (2012)

Жолудь Скрета стає причиною розлому континентів, що підкреслює його роль як випадкового руйнівника світу.

"Льодовиковий період 5: Столітня катастрофа" (2016)

Останній фільм основної серії, у якому гонитва Скрета знову ледь не призводить до кінця світу.

Герої мультфільму "Льодовиковий період" разом зі Скретом / Фото kiev.detivgorode.ua

Як одна сцена вирішила долю фільму “Матриця”

Подібні символічні сцени трапляються не лише в анімації.

Раніше ми розповідали про культову сцену з Трініті у фільмі "Матриця", яка фактично вирішила долю всієї стрічки.

На початку роботи над "Матрицею" студія сумнівалася у проєкті й виділила кошти лише на тестову вступну сцену – ту саму, де Трініті завмирає в повітрі перед ударом. Саме вона переконала продюсерів, що фільм має унікальне майбутнє, після чого проєкт отримав повне фінансування.

Як і у випадку зі Скретом, одна сцена без слів змогла сказати більше, ніж довгі пояснення – і стала вирішальною для долі цілого кінопроєкту.