Люди почали масово продавати свої сонячні панелі: експерти пояснили, що змушує йти на такий крок

В інтеренеті дедалі частіше можна натрапити на оголошення про продаж уживаних сонячних панелей. На перший погляд це виглядає так, ніби люди масово відмовляються від зеленої енергетики, однак насправді причина зовсім інша.

Про те, чому люди розпродають старі сонячні панелі, пише Rafsun.

Дивіться також У сонячних панелях виявили несподівану проблему: через яку деталь вони ламаються значно швидше

Чому люди почали розпродавати сонячні панелі?

Передусім варто враховувати, що термін служби сонячних панелей зазвичай становить близько 25 – 30 років. У багатьох країнах тренд на встановлення домашніх сонячних електростанцій з'явилася багато років тому.

Тому сьогодні продаж уживаних панелей найчастіше пов'язаний із завершенням гарантійного періоду, пошкодженнями або просто тим, що власники продають будинок, на якому вони були встановленні.

У виданні підкреслюють, що у більшості випадків це не означає відмову від самої сонячної енергетики. Водночас варто визнати, що частина користувачів усе ж залишилася незадоволеною такими системами.

Є кілька причин, чому люди почали розпродавати сонячні панелі

Однак здебільшого це пов'язано із завищеними очікуваннями. Наприклад, люди часто плутають максимальну заявлену потужність із реальною кількістю енергії, яку панелі здатні виробляти щодня, хоча фактична генерація залежить від багатьох факторів. Крім того, люди нерідко неправильно оцінюють власні потреби в електроенергії, коли підбирають сонячні панелі.

Ще однією причиною продажу старих панелей є бажання власників перейти на сучасніші системи. За останні роки ця технологія значно просунулася вперед. Нові моделі не лише дешевші, ніж ті, що випускалися 10 – 20 років тому, а й значно ефективніші.

Люди почали переходити на більш сучасні сонячні панелі

Як зазначають у виданні, продаж старих панелей варто розглядати не як відмову від сонячної енергії, а радше як "перехід до розумнішого сонячного рішення".

"Багато людей знімають старі панелі, щоб оновити їх до нових, надзвичайно ефективних систем. Цей крок дозволяє їм генерувати більше енергії на тому ж просторі, часто використовуючи менше панелей для досягнення кращих результатів у вимогливих сферах застосування", – наголошується у публікації.

Як змінився підхід до використання сонячної енергетики?

Останніми роками також змінилася й сама концепція використання сонячної енергетики. Якщо раніше люди встановлювали автономні сонячні електростанції, щоб максимально забезпечити будинок електроенергією і зменшити залежність від національної енергосистеми, то тепер поширення набули більш вузькоспеціалізовані рішення.

Концепція використання сонячної енергетики змінилася

Замість того щоб живити всі побутові прилади, сонячні панелі з акумуляторами дедалі частіше використовують для роботи конкретного обладнання, де особливо важлива безперебійність.

Наприклад, для електричних насосів, що тягне воду з колодязя. У таких випадках навіть підбирають техніку, спеціально адаптовану для ефективної роботи саме від сонячного живлення.

Чому плавучі сонячні панелі стали проблемою?

Плавучі сонячні панелі стають новим трендом у "зеленій" енергетиці, однак їхній вплив на природу може бути не таким безпечним, як вважалося. Дослідники з Університету штату Орегон та Геологічна служба США змоделювали, як розміщення таких панелей може вплинути на 11 водосховищ у шести штатах США.

Виявилося, що покриття поверхні водойм фотоелементами знижує температуру води, що здатне змінити баланс усієї екосистеми та вплинути на рибу. Попри це, технологія має й переваги. Наприклад, вода охолоджує панелі, що підвищує їхню ефективність на 5 – 15%, а також дозволяє економити місце на землі.

Крім того, розміщення панелей на воді зменшує випаровування, що важливо для посушливих регіонів.

Водночас науковці застерігають, що масштабне впровадження технології може мати непередбачувані наслідки, тому її розвиток потребує обережного підходу.

Яка технологія здатна замінити сонячні панелі?