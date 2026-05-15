Магнето з "Людей Ікс" жив у Вінниці: історія, про яку не знають навіть фанати Marvel

Для більшості шанувальників Marvel Магнето відомий як противник Людей Х. Однак мало хт знає, що за канонічним сюжетом коміксів він провів частину свого життя у Вінниці.

Про те, як Магнето потрапив до Вінниці, пише CBR.

Як Магнето опинився у Вінниці?

Після Другої світової війни Магнето та його дружина Магда тікали з Освенціму. Вони знайшли прихисток у Карпатах, де в них народилася донька Аня.

Прагнучи кращої долі для своєї сім'ї, він переїхав із маленького гірського села до Вінниці. Там він влаштувався на будівництво, але роботодавець його обдурив і саме тоді вперше проявилися його надздібності.

Магнето / Обложка коміксу X-Men: Black – Magneto #1

Натовп, переляканий побаченим, підпалив готель, де зупинялася родина. У пожежі загинула маленька донька Магнето – Аня. Саме ця трагедія у Вінниці перетворила його на безжального суперлиходія.

Зверніть увагу! Усі ці події детально описані в коміксі Classic X-Men #12, виданому ще 1987 року.

Як на цю інформацію реагують українці у мережі?

У соцмережі Threads набув неабиякої популярності допис користувачки @tanita_romano про те, що Магнето певний час мешкав у Вінниці. Українці відреагували на таку інформацію з гумором і одразу охрестили персонажа "Магнетенком" і "Леншеренком".

Цікаво, що для частини користувачів це не стало новиною. Вінничани виявилися добре обізнаними з цим фактом. Місцева екскурсовод навіть розповіла, що вже давно показує туристам район, де за сюжетом коміксу мешкав персонаж, – історичну Єрусалимку.

У якому фільмі Marvel хотів зіграти Майкл Джексон?

Раніше ми розповідали, що у 1990-х роках Майкл Джексон всерйоз замислювався над купівлею Marvel Comics, яка тоді переживала фінансову кризу. Артиста цікавила не лише сама компанія, а й можливість особисто зіграти Людину-павука у майбутньому фільмі.

Племінник співака Тадж Джексон розповів, що Майкл хотів співпрацювати зі Стеном Лі та навіть намагався отримати права на екранізацію героя. Коли Джексону повідомили, що персонаж не продається окремо, він нібито заявив, що тоді купить усю компанію.

Сам Стен Лі пізніше підтверджував інтерес музиканта до Людини-павука та припускав, що співак бачив у героєві частину себе через відчуття самотності й нерозуміння. У підсумку угода так і не відбулася, а у фільмі "Людина-павук" головну роль отримав Тобі Магвайр.