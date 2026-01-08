Усе не так, як учили в школі: коли насправді виникло Македонське царство

Нове дослідження істориків і археологів ставить під сумнів період виникнення Македонського царства. Дослідники дійшли висновку, що воно могло сформуватися значно пізніше, ніж вважалося раніше.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Іnteresting Еngineering.

Коли виникло Македонське царство?

Нове дослідження вказує на те, що Македонське царство виникло не в середині VII століття до нашої ери, а значно пізніше – близько 575 року до нашої ери.

Історик Вільям Грінволт та археологиня Васілікі Саріпаніді поєднали аналіз текстів із даними розкопок, щоб відновити реальну картину.

Раніше хронологія базувалася на "Хроніці" Євсевія Кесарійського, однак науковці виявили в ній численні неточності. Відштовхуючись від точної дати смерті Александра Македонського та рухаючись назад у часі, вони дійшли висновку, що частина згаданих монархів була вигаданою з політичних причин.

Стародавня Македонія і сусідні території / Фото Wikipedia

Крім того, реальна середня тривалість правління в ті нестабільні періоди становила 11 – 13 років, а не 23, як вважалося раніше.

Археологічні знахідки підтвердили ці висновки. Саріпаніді, досліджуючи поховальні обряди, помітила різкий злам приблизно у 570 році до нашої ери. До цього часу ритуали були досить примітивними, а згодом у похованнях з'явилися ознаки багатства, високого соціального статусу та військової еліти.

Це свідчить, що організована держава або принаймні складне вождівство з'явилося саме в цей період, а не на 75 років раніше.

Як загинув Александр Македонський?

Як пише видання History, Александр Великий помер у червні 323 року до нашої ери, коли йому було всього 32 роки.

Історики досі сперечаються щодо причин його смерті. Одні вважають, що він загинув від малярії чи інших природних причин, інші – що його могли отруїти. У будь-якому разі, Александр не залишив призначеного наступника.

Статуя Александра Македонського / Фото Wikipedia

Його смерть, а також криваві боротьби за владу, що почалися після неї, стали причиною розпаду імперії, яку він так важко створював.

