"Стонік" і мальтипу – незмінні атрибути відпочинку в Буковелі: мережу заполонили десятки мемів

У зимову пору більшість українців відправляються на відпочинок в Буковель. Та якщо раніше світлини в мережі рясніли краєвидами гір, то вже цього року гірськолижний курорт опинився в центрі уваги зовсім з іншої причини.

Січень здивував справжньою зимовою погодою, тож всі масово почали виїжджати в Буковель, щоб покататися на трасах, пише 24 Канал. У доволі популярній мережі Threads користувачі люблять часто жартувати, тож запустили хвилю мемів про типових відпочивальників.

Що треба знати про мем "Стонік і мальтипу"?

Виявляється, що більшість дівчат беруть з собою на відпочинок собачку мальтипу, а чоловіки обирають для себе одяг від бренду Stone Island, що є ознакою заможності й статусності.

Дівчата, які активно ведуть інстаграм, почали масово публікувати світлини з собакою та своїм бойфрендом. Однак кадрів собачок в курточках та чоловіків у темних куртках з емблемою на пуховиках Stone Island назбиралося так багато, що це запустило хвилю мемів у соціальній мережі.

Користувачі жартома охрестили дівчат з мальтипу та чоловіків з брендовим одягом – базовим набором Буковелю. Автори навіть почали іронізувати, що якщо у вас немає собаки чи чоловіка зі "стоніком" – то в Буковель навіть і не варто їхати, оскільки буде важко влитися в "картину відпочивальників".

У коментарях люди й справді зазначили, що такий тандем зустрічається в Буковелі на кожному кроці, а позаяк українці не оминають можливості в черговий раз пожартувати, то мережею пройшлася хвиля смішних картинок того, як насправді виглядає зараз Буковель.

Як виглядають найсмішніші меми?

Втім, деякі користувачі сприйняли цей тренд з гумором й почали вже самі жартувати над собою, що не можуть заїхати на курорт, бо не мають ні мальтипу, ні брендового одягу.

Чому бренд Stone Island наробив багато шуму?

Італійський бренд Stone Island став культовим через логотип, яким всі хочуть довести свою статусність. Одяг цієї марки дуже якісний, тож розрахований на роки носіння. Через попит і пропозицію, навіть базові футболки коштують немаленьку суму. Багато моделей виходять малими тиражами, тож чимало людей таки "полюють" за речима від Stone Island на секонд-хенді.

Одяг від італійської марки вважається люксовим, тому не всі можуть собі його дозволити. Та для того, щоб бути схожими на інших, чоловіки часто вдаються до покупки підробки. Вже тривалий час дешева копія вважається моветоном. Саме тому меми про "стонік" спрямовані на людей, які копіюють образ без розуміння сенсу.

