Хитра головоломка, на якій легко помилитися: мало хто розв'яже без калькулятора
У цьому математичному прикладі легко поспішити й отримати неправильну відповідь. Тут потрібно не лише виконати кілька арифметичних дій, а й правильно визначити їхню послідовність.
Завдання опублікувало польське видання ESKA. Перевірте себе та спробуйте розв'язати приклад подумки, перш ніж переходити до пояснення.
Спробуйте розв'язати приклад
5² − (6 + 4) × 2 + 20 : 5 = ?
Не поспішайте – спочатку згадайте порядок математичних дій.
У виразі є піднесення до степеня, дужки, множення, ділення та віднімання. Хоча числа невеликі, помилка в послідовності обчислень може змінити результат.
Яка правильна відповідь?
Щоб його отримати, потрібно виконувати дії у правильному порядку.
Спочатку обчислюємо вираз у дужках: 6 + 4 = 10.
Підносимо 5 до квадрата: це 25.
Виконуємо множення: 10 × 2 = 20.
Виконуємо ділення: 20 : 5 = 4.
Після цього залишається простий вираз: 25 − 20 + 4 = 5 + 4 = 9
Отже, правильна відповідь – 9.
Найчастіше в подібних прикладах помиляються через неправильний порядок дій. Спочатку потрібно виконати дії в дужках і піднести число до степеня, потім – множення та ділення, а вже після цього – додавання й віднімання зліва направо.
До речі, спробуйте перевірити себе також на цій хитрій головоломці із сірниками.