Задачу опубликовало польское издание ESKA. Проверьте себя и попробуйте решить пример мысленно, прежде чем переходить к объяснению.
Попробуйте решить пример
5² − (6 + 4) × 2 + 20 : 5 = ?
Не торопитесь – сначала вспомните порядок математических действий.
В выражении есть возведение в степень, скобки, умножение, деление и вычитание. Хотя числа небольшие, ошибка в последовательности вычислений может изменить результат.
Какой правильный ответ?
Чтобы его получить, нужно выполнять действия в правильном порядке.
Сначала вычисляем выражение в скобках: 6 + 4 = 10.
Возведем 5 в квадрат: это 25.
Выполняем умножение: 10 × 2 = 20.
Выполняем деление: 20 : 5 = 4.
После этого остается простое выражение: 25 − 20 + 4 = 5 + 4 = 9
Итак, правильный ответ – 9.
Чаще всего в подобных примерах ошибаются из-за неправильного порядка действий. Сначала нужно выполнить действия в скобках и возвести число в степень, затем – умножение и деление, а уже после этого – сложение и вычитание слева направо.
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