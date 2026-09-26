Одну из таких головоломок предлагает Scientific American. Перед вами уравнение, составленное из римских цифр: VI – III = II. Если перевести его в привычные арабские цифры, получим 6 – 3 = 2, что, очевидно, неверно.

В чем суть головоломки

Задача проста лишь на первый взгляд. Нужно переместить всего одну спичку, чтобы уравнение стало правильным.

Головоломка со спичками / Фото Scientific American

Здесь важно не зацикливаться только на цифрах. Спичку можно переместить так, чтобы изменить не само число, а математический знак. Именно в этом и заключается главный секрет головоломки.

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Как решить головоломку

Для правильного решения нужно взять одну спичку из знака "минус" и расположить ее под углом, превратив в знак деления.

Решение головоломки со спичками / Фото Scientific American

В результате получим: VI / III = II. А если перевести римские цифры в арабские, получим 6 : 3 = 2. Таким образом, уравнение становится математически правильным.