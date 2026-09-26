Одну з таких головоломок пропонує Scientific American. Перед вами рівняння, складене з римських цифр: VI – III = II. Якщо перевести його у звичні арабські цифри, отримаємо 6 – 3 = 2, що, очевидно, є неправильно.

У чому суть головоломки

Завдання просте лише на перший погляд. Потрібно пересунути всього один сірник, щоб рівняння стало правильним.

Головоломка із сірниками / Фото Scientific American

Тут важливо не зациклюватися лише на цифрах. Сірник можна перемістити так, щоб змінити не саме число, а математичний знак. Саме в цьому й полягає головний секрет головоломки.

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Як розв'язати головоломку

Для правильного розв'язання потрібно взяти один сірник зі знака "мінус" і розташувати його під кутом, перетворивши його на знак ділення.

Розв'язання головоломки із сіирниками / Фото Scientific American

У результаті отримаємо: VI / III = II. А якщо перевести римські цифри в арабські, матимемо 6 : 3 = 2. Таким чином, рівняння стає математично правильним.