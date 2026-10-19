Завдання опублікувало польське видання ESKA. Перевірте себе та спробуйте розв'язати приклад подумки, перш ніж переходити до пояснення.

Спробуйте розв'язати приклад

5² − (6 + 4) × 2 + 20 : 5 = ?

Не поспішайте – спочатку згадайте порядок математичних дій.

У виразі є піднесення до степеня, дужки, множення, ділення та віднімання. Хоча числа невеликі, помилка в послідовності обчислень може змінити результат.

Яка правильна відповідь?

Щоб його отримати, потрібно виконувати дії у правильному порядку.

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Спочатку обчислюємо вираз у дужках: 6 + 4 = 10.

Підносимо 5 до квадрата: це 25.

Виконуємо множення: 10 × 2 = 20.

Виконуємо ділення: 20 : 5 = 4.

Після цього залишається простий вираз: 25 − 20 + 4 = 5 + 4 = 9

Отже, правильна відповідь – 9.

Найчастіше в подібних прикладах помиляються через неправильний порядок дій. Спочатку потрібно виконати дії в дужках і піднести число до степеня, потім – множення та ділення, а вже після цього – додавання й віднімання зліва направо.

До речі, спробуйте перевірити себе також на цій хитрій головоломці із сірниками.