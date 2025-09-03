Напій, який може затьмарити еспресо-тонік: що відомо про Мазагран
- Мазагран – це освіжаючий коктейль на основі еспресо, який готується з лимонного фрешу, коричневого цукру, свіжої м'яти та льоду.
- Рецепт приготування включає змішування інгредієнтів у шейкері та подачу у бокалі з льодом, що робить його особливо освіжаючим.
Українці почали звертати увагу на напій мазагран – освіжаючий коктейль на основі еспресо, який легко готується вдома. Він навіть може скласти конкуренцію популярному еспресо-тоніку.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео бариста Данила Шевцова у TikTok.
Дивіться також Чи потрібно додавати дрібка солі до еспресо для покращення смаку: думка бариста
Як приготувати Мазагран вдома?
Рецепт мазаграну досить простий. Потрібно до шейкера з льодом додати 30 мілілітрів лимонного фрешу (приблизно половинку великого лимона), 2 столові ложки коричневого цукру, свіжу м'яту та скибку лимону.
Основою напою служить еспресо – для приготування можна використовувати аеропрес, гейзерну кавоварку або турку, головне – процідити каву від гущі.
Мазагран / Фото Unsplash
Все змішується у шейкері і шейкується. Напій подається у бокалі з великою кількістю льоду. Додаткова м'ята підкреслює смакову палітру, а лимон і цукор гармонійно поєднуються з кавовою основою.
"Я просто це спробував і офігів. Я до цього ніколи не куштував цей напій. От буквально я вперше його приготував, і він вийшов таким гарним", – ділиться бариста.
Яке походження напою мазагран
Мазагран часто називають "прадідом" сучасних кавових міксів на кшталт еспресо-тоніка. Вважається, що напій виник у XIX столітті в Алжирі, в фортеці Мазагран.
Також мазагран є одним із перших відомих кавових напоїв, який готували з льодом.
Як правильно готувати каву вдома?
Баристи розповіли, що при приготуванні кави вдома, найпоширенішою проблемою є неправильне співвідношення кави та води. Також багато хто не дотримується рецептури й пропорцій, які залежать від конкретного обладнання.
Ще одна типова помилка – неправильно підібраний ступінь обсмаження чи помел зерен.
Особливу увагу баристи звертають і на якість води. Використання води з-під крана не лише псує смак напою, а й шкодить кавовому обладнанню, тому вони радять відмовитися від неї.
За словами баристів, вдома складно приготувати напій рівня кав'ярні. Втім, непоганою альтернативою можуть стати дріп-кава, метод V60 або френч-прес.
Найбільше ж на якість та смак напою впливають правильний помел і обсмажування зерен.