Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео бариста Данила Шевцова у TikTok.

Як приготувати Мазагран вдома?

Рецепт мазаграну досить простий. Потрібно до шейкера з льодом додати 30 мілілітрів лимонного фрешу (приблизно половинку великого лимона), 2 столові ложки коричневого цукру, свіжу м'яту та скибку лимону.

Основою напою служить еспресо – для приготування можна використовувати аеропрес, гейзерну кавоварку або турку, головне – процідити каву від гущі.

Мазагран / Фото Unsplash

Все змішується у шейкері і шейкується. Напій подається у бокалі з великою кількістю льоду. Додаткова м'ята підкреслює смакову палітру, а лимон і цукор гармонійно поєднуються з кавовою основою.

"Я просто це спробував і офігів. Я до цього ніколи не куштував цей напій. От буквально я вперше його приготував, і він вийшов таким гарним", – ділиться бариста.

Яке походження напою мазагран Мазагран часто називають "прадідом" сучасних кавових міксів на кшталт еспресо-тоніка. Вважається, що напій виник у XIX столітті в Алжирі, в фортеці Мазагран. Також мазагран є одним із перших відомих кавових напоїв, який готували з льодом.

Як правильно готувати каву вдома?

Баристи розповіли, що при приготуванні кави вдома, найпоширенішою проблемою є неправильне співвідношення кави та води. Також багато хто не дотримується рецептури й пропорцій, які залежать від конкретного обладнання.

Ще одна типова помилка – неправильно підібраний ступінь обсмаження чи помел зерен.

Особливу увагу баристи звертають і на якість води. Використання води з-під крана не лише псує смак напою, а й шкодить кавовому обладнанню, тому вони радять відмовитися від неї.

За словами баристів, вдома складно приготувати напій рівня кав'ярні. Втім, непоганою альтернативою можуть стати дріп-кава, метод V60 або френч-прес.

Найбільше ж на якість та смак напою впливають правильний помел і обсмажування зерен.