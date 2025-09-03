Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео бариста Даниила Шевцова в TikTok.

Смотрите также Нужно ли добавлять щепотку соли в эспрессо для улучшения вкуса: мнение бариста

Как приготовить Мазагран дома?

Рецепт мазаграна достаточно прост. Нужно в шейкер со льдом добавить 30 миллилитров лимонного фреша (примерно половинку большого лимона), 2 столовые ложки коричневого сахара, свежую мяту и ломтик лимона.

Основой напитка служит эспрессо – для приготовления можно использовать аэропресс, гейзерную кофеварку или турку, главное – процедить кофе от гущи.

Мазагран / Фото Unsplash

Все смешивается в шейкере и шейкуется. Напиток подается в бокале с большим количеством льда. Дополнительная мята подчеркивает вкусовую палитру, а лимон и сахар гармонично сочетаются с кофейной основой.

"Я просто это попробовал и офигел. Я до этого никогда не пробовал этот напиток. Вот буквально я впервые его приготовил, и он получился таким хорошим", – делится бариста.

Каково происхождение напитка мазагран Мазагран часто называют "прадедом" современных кофейных миксов вроде эспрессо-тоника. Считается, что напиток возник в XIX веке в Алжире, в крепости Мазагран. Также мазагран является одним из первых известных кофейных напитков, который готовили со льдом.

Как правильно готовить кофе дома?

Баристы рассказали, что при приготовлении кофе дома, самой распространенной проблемой является неправильное соотношение кофе и воды. Также многие не придерживаются рецептуры и пропорций, которые зависят от конкретного оборудования.

Еще одна типичная ошибка – неправильно подобранная степень обжарки или помол зерен.

Особое внимание бариста обращают и на качество воды. Использование воды из-под крана не только портит вкус напитка, но и вредит кофейному оборудованию, поэтому они советуют отказаться от нее.

По словам баристов, дома сложно приготовить напиток уровня кофейни. Впрочем, неплохой альтернативой могут стать дрип-кофе, метод V60 или френч-пресс.

Больше всего же на качество и вкус напитка влияют правильный помол и обжарка зерен.