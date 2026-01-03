Цей фільм ніхто не хотів знімати: яка роль зробила Мела Гібсона легендою кіно

Одна історична роль стала переломною в житті Мела Гібсона. Вона назавжди змінила його кар'єру, принесла світове визнання та перетворила актора з голлівудської зірки на справжню легенду кіно.

Який фільм зробив Мела Гібсона популярним?

Фільм "Хоробре серце" став поворотним моментом у кар'єрі Мела Гібсона. Саме образ шотландського героя Вільяма Воллеса перетворив актора з голлівудської зірки на по-справжньому культовою фігурою світового кіно.

Дивовижно, але жоден із режисерів не наважився взятися за цей проєкт. Тоді Гібсон вирішив зняти фільм сам. Саме його режисерський підхід зробив "Хоробре серце" унікальним.

"Хоробре серце": дивіться трейлер

Замість витончених, хореографічно вивірених боїв на мечах глядачі побачили брутальну та криваву реальність середньовічної війни. Насильство у фільмі не було безпідставним – воно підкреслювало ціну свободи та важливість боротьби, яку вів Воллес.

Світове визнання не змусило себе чекати. "Хоробре серце" отримало п'ять премій "Оскар", зокрема за найкращий фільм і найкращу режисуру. Завдяки цьому Мел Гібсон увійшов до ексклюзивного клубу – він став лише шостою людиною в історії, яка здобула премію "Найкращий режисер" за фільм, де одночасно виконав головну роль.

Як "Хоробре серце" популяризувало Шотландію?

Як пише Visit Scotland, фільм "Хоробре серце" привернув увагу світової аудиторії до історії Вільяма Воллеса, що спричинило різке зростання туристичного потоку до Стірлінга та Шотландії, давши значний економічний поштовх у туристичному секторі.

До виходу фільму Національний пам'ятник Воллесу відвідували близько 80 000 людей щороку. Водночас в період з 1996 по 2005 рік, середньорічна кількість відвідувачів зросла до 135 000 осіб.

Гора Аббі-Крейг і монумент Воллесу на ній / Фото Wikipedia

Цікаво, що інтерес до життя Воллеса не згасає і досі. У фінансовому році 2024 – 2025, попри те, що пам'ятник був закритим місяць для технічного обслуговування, його відвідали 133 297 осіб.

