Какой фильм сделал Мела Гибсона популярным?

Фильм "Храброе сердце" стал поворотным моментом в карьере Мела Гибсона. Именно образ шотландского героя Уильяма Уоллеса превратил актера из голливудской звезды в по-настоящему культовую фигуру мирового кино.

Удивительно, но ни один из режиссеров не решился взяться за этот проект. Тогда Гибсон решил снять фильм сам. Именно его режиссерский подход сделал "Храброе сердце" уникальным.

Вместо изящных, хореографически выверенных боев на мечах зрители увидели брутальную и кровавую реальность средневековой войны. Насилие в фильме не было безосновательным – оно подчеркивало цену свободы и важность борьбы, которую вел Уоллес.

Мировое признание не заставило себя ждать. "Храброе сердце" получило пять премий "Оскар", в частности за лучший фильм и лучшую режиссуру. Благодаря этому Мел Гибсон вошел в эксклюзивный клуб – он стал лишь шестым человеком в истории, получившим премию "Лучший режиссер" за фильм, где одновременно исполнил главную роль.

Как "Храброе сердце" популяризировало Шотландию?

Как пишет Visit Scotland, фильм "Храброе сердце" привлек внимание мировой аудитории к истории Уильяма Уоллеса, что вызвало резкий рост туристического потока в Стирлинг и Шотландии, дав значительный экономический толчок в туристическом секторе.

До выхода фильма Национальный памятник Уоллесу посещали около 80 000 человек ежегодно. В то же время в период с 1996 по 2005 год, среднегодовое количество посетителей выросло до 135 000 человек.

Гора Абби-Крейг и монумент Уоллесу на ней / Фото Wikipedia

Интересно, что интерес к жизни Уоллеса не угасает до сих пор. В финансовом году 2024 – 2025, несмотря на то, что памятник был закрыт месяц для технического обслуживания, его посетили 133 297 человек.

