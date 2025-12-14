Мережа фастфудів відмовилась від числа 67 через тренд, від якого божеволіють підлітки

Відома американська мережа фастфуду In-N-Out Burger зробила несподіваний крок – видалила з системи замовлень число 67, що стало наслідком шаленої популярності інтернет-тренду серед підлітків.

Звичайне число перетворилося на проблему для великої мережі фастфуду. В США бургерна In-N-Out змушена була змінити систему замовлень і прибрати номер 67 після того, як вірусний інтернет-тренд почав збирати натовпи підлітків у ресторанах і заважати нормальній роботі закладів. Про цей шокуючий та нетиповий випадок, де фастфуд перетнувся з культурою соцмереж, розповідає 24 Канал з посиланням на The Independent.

Дивіться також Магія чисел: чому Apple хоче знову уникнути 9 і випустити iPhone 20

Чому In-N-Out прибрала число 67 із системи замовлень?

Американська мережа In-N-Out Burger вирішила прибрати номер 67 зі стандартної системи замовлень. Причина – вірусний інтернет-тренд, що спричиняв справжній ажіотаж серед молоді. Підлітки масово приходили до ресторанів, щоб почути, як за мікрофоном оголосять саме число "шістдесят сім". У соцмережах поширювалися відео з великим скупченням молоді, яке виникало саме через цей номер.

Скриншоти та обговорення видалення цифри 67 можна знайти на Reddit, де користувачі помітили, що система замовлень просто пропускає цей номер і одразу переходить до 68.

Такий крок мережа зробила, аби зменшити хаос у своїх закладах і не провокувати надмірних скупчень людей.

In-N-Out прибрав номер "67" із системи замовлень / Фото independent.co.uk

Про сам тренд – що це за "6 – 7" і звідки він пішов

Інтернет – тренд під назвою "6 – 7" (шіст – сім) став мейнстримом серед Gen Alpha – молодшого покоління користувачів.

"6 – 7" виник як фраза без чіткого значення, яка стала вірусною завдяки музичній композиції "Doot Doot (6 – 7)" від репера Skrilla, де сам вислів повторюється у тексті.

Також цей вислів іноді асоціюють зі зростом баскетболіста ЛаМело Болла (6 футів 7 дюймів), але його популярність точніше пояснюють саме контекстом мемів та вірусних відео.

У TikTok та інших соцмережах підлітки почали знімати реакції, істерично реагуючи на оголошення номера 67 у ресторанах. Така поведінка створювала справжній шум і затримки в обслуговуванні, через що In-N-Out вирішив усунути цей номер із системи. Такий феномен навіть потрапив у популярні вірусні обговорення та словники сучасних слів як приклад абсурдного інтернет-сленгу.

Через тренд 6 – 7 у закладах In-N-Out Burger прибрали цифру 67: дивіться відео

Найдорожчий бургер у світі

Поки мережеві заклади борються з онлайн-трендами, у світі гастрономії існують й зовсім інші рекорди – цінові. Так, в Іспанії в одному з ресторанів представили найдорожчий бургер світу, ціна якого перевищує 11 000 доларів США.

Цей бургер подають виключно за запрошенням у закладі Asador Aupa (Каталонія). Його розробляли 8 років, а точний рецепт тримають у секреті. Страва позиціюється як не просто їжа, а унікальний гастрономічний досвід, доступний лише дуже обмеженому колу поціновувачів.

Такі яскраві приклади контрастують із повсякденними бургерними трендами – від вірусних мемів до світових кулінарних рекордів.