Не The Beatles і не Queen: який гурт єдиний у світі виступив на всіх 7 континентах

Один американський гурт зміг увійти в історію музики не лише завдяки своїм хітам, а й унікальному досягненню. Він став єдиним у світі, хто виступив на всіх семи континентах за один календарний рік.

Кульмінацією став концерт в Антарктиді у 2013 році. Про те, якому рок-гурту вдалося виступити на всіх семи континентах, пише Collider.

Дивіться також Хіт 1977 року з двох акордів повернувся через пів століття та став номер 1

Який гурт виступав на усіх семи континентах?

З моменту свого заснування у 1981 році Metallica активно гастролює по всьому світу. Їхній перший тур, "Kill 'Em All for One", тривав з 1983 по 1984 рік і був присвячений дебютному альбому "Kill 'Em All".

Невдовзі після цього гурт вирушив у свій дебютний європейський тур "Seven Dates of Hell", що проходив з 3 по 12 лютого 1984 року. Того ж року Metallica провела свій перший масштабний тур Європою "Bang That Head That Doesn't Bang".

У наступні роки гурт дав кілька концертів у Північній Америці та Європі, а перші виступи в Японії відбулися у 1986 році під час туру "Damage, Inc." на підтримку альбому "Master of Puppets".

Через три роки колектив вирушив у тур "Damaged Justice", охопивши Тихоокеанський регіон і Південну Америку. Протягом наступних двох десятиліть Metallica невпинно гастролювала, виступаючи з турами, окремими концертами та на фестивалях. Однак у 2013 році гурт здійснив виступ, який став справжнім проривом і ще більше закріпив їхній легендарний статус.

Після літнього туру 2013 року Metallica дала унікальний одноразовий концерт "Freeze 'Em All", який відбувся 8 грудня на базі Карліні в Антарктиді. Невдовзі після виступу музиканти поділилися емоціями на своїй офіційній сторінці у Facebook, назвавши цей концерт одним із найособливіших у своїй кар'єрі.

Це був найунікальніший концерт, який Metallica коли-небудь давала. Енергія в маленькому куполі була неймовірною! Словами не описати, наскільки всі були щасливі,

– зазначили учасники гурту.

Сьогодні Metallica входить до "Книги рекордів Гіннеса" як перший гурт, що виступив на всіх семи континентах, а також єдиний, кому вдалося зробити це протягом одного календарного року.

Яка пісня Metallica вважається найкращою?

Як пише Rolling Stone, саме пісня "Master of Puppets" вважається найкращою у творчості Metallica.

Ця восьмихвилинна титульна композиція з третього альбому гурту, що отримала новий сплеск популярності завдяки серіалу "Дивні дива", є квінтесенцією творчості Metallica. У виданні зазначають, що саме її найчастіше обрали б для демонстрації геніальності гурту.

Не дивно, що бас-гітарист гурту Кліфф Бертон ще у 1986 році назвав цю композицією "найкращою піснею Metallica на той час".

Який хіт 1982 року став гімном південного року?

Пісня "Caught Up in You" гурту 38 Special стала великим проривом у 1982 році та принесла колективу світову популярність. Композиція очолила рок-чарт Billboard у США й з часом стала класикою південного року.

Її успіх пояснюють поєднанням емоційного тексту про всепоглинаюче кохання, потужної енергетики та драйвового рокового звучання. Попри романтичну тематику, пісня не є баладою, а вирізняється швидким ритмом і яскравими гітарними партіями.

Саме це зробило її концертним хітом. Після успіху цього треку гурт випустив ще низку популярних композицій і закріпив свій статус на музичній сцені.