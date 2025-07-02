Був звинувачений у масонстві і відрахований з університету: цікаві факти про Михайла Драгоманова

Україна має багато історичних діячів, які зробили неабиякий внесок у розвиток нашої держави. Серед них і Михайло Драгоманов – публіцист, економіст, історик, філософ та літературознавець.

Він прожив насичене життя та помер 2 липня 1895 року. 24 Канал підготував цікаві та маловідомі факти про Михайла Драгоманова у роковини смерті діяча.

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Критикував ідеалізацію Шевченка

Драгоманов вже у свій час доволі критично ставився до ідеалізації Тараса Шевченка. Він вважав, що культ Шевченка заважає реальному прогресу та розвитку, а також переосмисленню української політики та культури. Через це у нього були напружені стосунки з частиною українських діячів, зокрема, з Пантелеймоном Кулішем.

Його погляди були специфічними на той момент, адже він також критикував і "українофільство". попри те, що він боровся за права та репрезентацію нашої нації, проте йому не імпонувало наслідування етнографізму та замкненість українського руху в селянській культурі.

Його вигнали із університету

Михайло Драгоманов був інтелектуалом, проте у свій час не зміг завершити навчання у Київському університеті. Його вигнали звідти у 1976 році за "неблагонадійність". Нескладно здогадатись, що це пов'язано із його поглядами та позицією. Перед тим, як його відрахували, він критикував царську цензуру.

Він також відкрито виступав за федеративну перебудову Російської імперії. На той час це були дуже радикальні погляди.

Звинувачення у масонстві

Деякі діячі також висували йому звинувачення у масонстві. Тоді багатьох людей, які мали прогресивні та доволі радикальні погляди підозрювали у зв'язках із масонськими ложами. Проте звинувачення нічим не підкріплювались.

Виступав проти будь-якої монархії

Драгоманов відкидав ідею навіть української монархії чи козацької реставрації. Це було не надто популярно серед прихильників "романтичного націоналізму", які хотіли бачити в майбутньому гетьмана або князя. Натомість він бачив Україну республікою без царів чи гетьманів.



Погляди Драгоманова були специфічними / Фото з відкритих джерел

За життя не був визнаним в Україні

Попри його внесок у розвиток нашої держави, за життя його часто залишали недооціненим. Погляди Михайла Драгоманова були часто незрозумілими для решти інтелігенції. Його ідеї вважали занадто "європейськими", не "національними". Лише після смерті його доробок змогли оцінити відповідно.

До слова, Микола Хвильовий працював на різних роботах перед Першою світовою війною, включаючи вантажника коксу в Горлівці. Він був розчарований радянським режимом і покінчив життя самогубством у 1933 році, ставши відомим представником Розстріляного відродження.