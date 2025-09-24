Саме у Чернівцях народилася акторка, яка сьогодні підкорює Голлівуд. Попри труднощі з якими вона зіткнулася як емігрантка у США, знаменитість пишається своїм українським походженням.

Яка українка є зіркою Голлівуду?

Міла Куніс, справжнє ім'я якої Мілена Марківна Куніс, народилася в 1983 році в Чернівцях. Її родина мала єврейське походження, а бабуся та дідусь пережили Голокост. Однією з причин, чому сім'я вирішила покинути Україну, був антисемітизм у Радянському Союзі, і в сім років Міла переїхала з батьками до США, оселившись у Лос-Анджелесі.

Батько, який був інженером, та мати, вчителька фізики, залишили свої професії, щоб почати життя в новій країні. Батько підробляв, доставляючи піцу та фарбуючи будинки, а мати влаштувалася працювати в аптеку.

"Мої батьки хотіли, щоб у мене і мого брата було майбутнє, тому вони просто кинули все. Вони приїхали з 250 доларами", – згадувала Куніс у інтерв’ю Los Angeles Times у 2008 році.

Для маленької Міли адаптація до нового життя була складною.

Я плакала щодня. Я не розуміла культуру. Я не розуміла людей. Я не розуміла мови. Перше речення мого есе для вступу до коледжу було таким: "Уявіть, що ви осліпли і оглохли у віці семи років". Ось так я почувалася, переїхавши до США. Але я досить швидко з цим впоралася,

– розповідала вона.

Попри те, що Куніс здобула успіх і популярність у США, вона завжди пам’ятає про своє українське походження.

Як Міла Куніс допомагає Україні?

Міла Куніс разом із чоловіком Ештоном Кутчером зібрали на платформі GoFundMe понад 30 мільйонів доларів на допомогу Україні.

Ми переповнені вдячністю за вашу підтримку. 2 тижні тому ми попросили вас приєднатися до нас, і більше 65 000 із вас пожертвували все, що могли. Тепер, за вашою допомогою, ми досягли нашої мети у 30 мільйонів доларів. Хоча це далеко не рішення проблеми, наші спільні зусилля забезпечать м'якшу посадку для людей, які рухаються вперед у своєму невизначеному майбутньому,

– розповіли актори у відео в Instagram.

Зібрані гроші спрямували на підтримку українських біженців та на гуманітарну допомогу.

Хто з родини Стівена Спілберга був українцем?

Як виявилося, у Стівена Спілберга є українське коріння. Його бабуся та дідусь по материнській лінії родом з Одеси. Режисер зізнається, що в дитинстві родина часто готувала борщ, а у 2006 році він відвідав Київ.

Він завжди знав, що один із його дідусів народився в Одесі, а інший – у невеликому українському селі. Під час перебування в Києві Спілберг відвідав Бабин Яр, трагедія якого стала одним із натхненнь для створення фільму "Список Шиндлера".