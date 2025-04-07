Сонячні панелі із місячного пилу: чому вчені вирішили його використати

Весь світ зосереджений на пошуках альтернативного відновлювального джерела енергетики. Вчені час від часу показують нові розробки.

Німецькі дослідники з Потсдамського університету зробили суттєвий крок у розвитку космічних технологій – вони створили сонячні елементи з імітованого місячного пилу. Про це пише 24 Канал із посиланням на журнал Deviese.

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Які ж виклики та переваги

Команда під керівництвом Фелікса Ланга розробила методику переплавлення реголіту в скло, що дозволяє виготовляти сонячні батареї безпосередньо на поверхні Місяця. Це відкриття потенційно змінює логістику космічних місій, значно зменшуючи масу і вартість вантажів, які необхідно доставляти із Землі.



Вчені використали місячний пил / Фото Pexels

Дослідники об’єднали створене зі скла покриття з перовскітом – перспективним сонячним матеріалом, що дозволяє генерувати набагато більше енергії на грам, ніж традиційні технології. Хоча наразі ефективність нових елементів становить 10%, вчені прогнозують її підвищення до 23% за рахунок покращення прозорості скла.

Перевагою цього підходу є простота виробництва: концентроване сонячне світло здатне розплавити місячний реголіт без необхідності складного очищення. Водночас перед дослідниками стоїть низка викликів: нестабільність матеріалів під дією вакууму та температурних коливань, а також труднощі з використанням традиційних розчинників у місячних умовах.

Попри це, результати дослідження дають підстави для оптимізму – вони можуть стати основою майбутньої енергетичної інфраструктури для довготривалого перебування людини на Місяці.