Понад 30 мільйонів переглядів за кілька днів: монгольський "Jingle Bells" підірвав мережу

Нідерландський діджей турецького походження Уммет Озкан підірвав мережу власною версією культової "Jingle Bells". За лічені дні композиція зібрала понад 30 мільйонів переглядів у соцмережах і стала справжнім святковим вірусним хітом у всьому світі.

Що відомо про монгольську версію "Jingle Bells"?

Сам Уммет Озкан зазначає, що в основі композиції лежать мотиви класичної різдвяної пісні у стилі "горлового співу" монголів, що спричинило хвилю обговорень в мережі.

Вже за кілька днів після прем'єри трек став вірусним, набравши понад 30 мільйонів переглядів у різних соціальних мережах. У кліпі люди в традиційному монгольському вбранні танцюють під нову композицію, катаються на санях і відтворюють святкову атмосферу.

Уммет Озкан – "Mongolian Jingle Bells": дивіться відео

Популярність пісні можна пояснити використанням традиційного "горлового співу". Виконавець створює мелодію, маніпулюючи голосовими зв'язками так, щоб одночасно відтворювати дві ноти.

Як виникла ідея створення монгольської версії "Jingle Bells"?

На своїй сторінці в Instagram Озкан прокоментував створення різдвяного техно-хіта з елементами монгольського "горлового співу". Діджей зазначив, що ідея виникла жартома після численних запитів від користувачів.

Уммет Озкан / Фото з Instagram

За його словами, задум зрештою переріс у повноцінну пісню та музичний кліп, і він сподівається, що композиція подарує людям тепло й радість у передріздвяні дні.

Зауважимо, що кожен допис Озкана із монгольською версією "Jingle Bells" збирає мільйони переглядів та сотні тисяч вподобань.

