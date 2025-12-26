Понад 30 мільйонів переглядів за кілька днів: монгольський "Jingle Bells" підірвав мережу
- Діджей Уммет Озкан створив монгольську версію "Jingle Bells", яка за кілька днів набрала понад 30 мільйонів переглядів у соцмережах.
- Композиція містить елементи монгольського "горлового співу" і стала вірусним хітом, залучаючи традиційні мотиви та святкову атмосферу.
Нідерландський діджей турецького походження Уммет Озкан підірвав мережу власною версією культової "Jingle Bells". За лічені дні композиція зібрала понад 30 мільйонів переглядів у соцмережах і стала справжнім святковим вірусним хітом у всьому світі.
Що відомо про монгольську версію "Jingle Bells"?
Сам Уммет Озкан зазначає, що в основі композиції лежать мотиви класичної різдвяної пісні у стилі "горлового співу" монголів, що спричинило хвилю обговорень в мережі.
Вже за кілька днів після прем'єри трек став вірусним, набравши понад 30 мільйонів переглядів у різних соціальних мережах. У кліпі люди в традиційному монгольському вбранні танцюють під нову композицію, катаються на санях і відтворюють святкову атмосферу.
Уммет Озкан – "Mongolian Jingle Bells": дивіться відео
Популярність пісні можна пояснити використанням традиційного "горлового співу". Виконавець створює мелодію, маніпулюючи голосовими зв'язками так, щоб одночасно відтворювати дві ноти.
Як виникла ідея створення монгольської версії "Jingle Bells"?
На своїй сторінці в Instagram Озкан прокоментував створення різдвяного техно-хіта з елементами монгольського "горлового співу". Діджей зазначив, що ідея виникла жартома після численних запитів від користувачів.
За його словами, задум зрештою переріс у повноцінну пісню та музичний кліп, і він сподівається, що композиція подарує людям тепло й радість у передріздвяні дні.
Зауважимо, що кожен допис Озкана із монгольською версією "Jingle Bells" збирає мільйони переглядів та сотні тисяч вподобань.
Що відомо про індійську версію "Jingle Bells"?
У TikTok також популярний звук, який багато користувачів помилково називають індійською версією "Jingle Bells". Насправді ж ця композиція не має жодного відношення до відомої різдвяної пісні.
Вона є реміксом різдвяної пісні "Sleigh Ride" американського гурту The Ronettes. Музикант Vindaloo Singh адаптував відому мелодію, додавши до неї боллівудські мотиви та впізнавану манеру вимови англійських слів.
Через схоже звучання користувачі TikTok часто плутають цю композицію з "Jingle Bells". Відео з цим звуком збирають сотні тисяч переглядів і вподобань.