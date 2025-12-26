Сообщает 24 Канал со ссылкой на Unilad.

Что известно о монгольской версии "Jingle Bells"?

Сам Уммет Озкан отмечает, что в основе композиции лежат мотивы классической рождественской песни в стиле "горлового пения" монголов, что вызвало волну обсуждений в сети.

Уже через несколько дней после премьеры трек стал вирусным, набрав более 30 миллионов просмотров в различных социальных сетях. В клипе люди в традиционных монгольских нарядах танцуют под новую композицию, катаются на санях и воссоздают праздничную атмосферу.

Уммет Озкан – "Mongolian Jingle Bells": смотрите видео

Популярность песни можно объяснить использованием традиционного "горлового пения". Исполнитель создает мелодию, манипулируя голосовыми связками так, чтобы одновременно воспроизводить две ноты.

Как возникла идея создания монгольской версии "Jingle Bells"?

На своей странице в Instagram Озкан прокомментировал создание рождественского техно-хита с элементами монгольского "горлового пения". Диджей отметил, что идея возникла в шутку после многочисленных запросов от пользователей.

Уммет Озкан / Фото из Instagram

По его словам, замысел в конце концов перерос в полноценную песню и музыкальный клип, и он надеется, что композиция подарит людям тепло и радость в предрождественские дни.

Заметим, что каждое сообщение Озкана с монгольской версией "Jingle Bells" собирает миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

Что известно об индийской версии "Jingle Bells"?