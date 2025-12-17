Однако в 2025 этот тренд окрестили "антиподсумками". 24 Канал разбирался, что это за тренд и почему пользователи делятся тем, что у них не получилось.

Что известно о тренде антиподсумков?

Ежегодно перед Новым годом в сети рассказывают о том, чего удалось достичь за предыдущие 12 месяцев, однако не в этот раз. Кажется, пользователи устали от "успешного успеха" и решили делиться тем, что им не удалось.

Антиитоги 2025 года: смотрите пост

Недостигнутые цели могут быть разными: от новой прически до того, что не удалось отложить задуманную сумму денег. Это новый кейс для сети, ведь часто онлайн ассоциируется с "идеальной картинкой", которая, конечно, в реальности совсем не такая.

Чего не удалось достичь за 2025 год: смотрите пост

Этот тренд специфический, однако он о реальной жизни, а не успех ради успеха. Он показывает, что не достигать всего задуманного – нормально так же, как и достигать.

Какие еще тренды распространены в сети?

Сеть фастфуда In-N-Out Burger удалила число 67 из системы заказов из-за вирусного тренда, который мешал работе ресторанов, пишет The Independent.

Скриншоты и обсуждение удаления цифры 67 можно найти на Reddit, где пользователи заметили, что система заказов просто пропускает этот номер и сразу переходит к 68.

