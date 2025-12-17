Однако в 2025 этот тренд окрестили "антиподсумками". 24 Канал разбирался, что это за тренд и почему пользователи делятся тем, что у них не получилось.
Смотрите также Уберите только три спички: эта простая головоломка ставит в тупик даже внимательных
Что известно о тренде антиподсумков?
Ежегодно перед Новым годом в сети рассказывают о том, чего удалось достичь за предыдущие 12 месяцев, однако не в этот раз. Кажется, пользователи устали от "успешного успеха" и решили делиться тем, что им не удалось.
Антиитоги 2025 года: смотрите пост
Недостигнутые цели могут быть разными: от новой прически до того, что не удалось отложить задуманную сумму денег. Это новый кейс для сети, ведь часто онлайн ассоциируется с "идеальной картинкой", которая, конечно, в реальности совсем не такая.
Чего не удалось достичь за 2025 год: смотрите пост
Этот тренд специфический, однако он о реальной жизни, а не успех ради успеха. Он показывает, что не достигать всего задуманного – нормально так же, как и достигать.
Какие еще тренды распространены в сети?
Сеть фастфуда In-N-Out Burger удалила число 67 из системы заказов из-за вирусного тренда, который мешал работе ресторанов, пишет The Independent.
Скриншоты и обсуждение удаления цифры 67 можно найти на Reddit, где пользователи заметили, что система заказов просто пропускает этот номер и сразу переходит к 68.
Известный политик сделал жест с ТикТок и случайно заработал себе наказание
Кир Стармер, британский премьер, случайно попал в скандал, повторив тренд "6-7" в школе, где это запрещено.
Политик попытался оправдаться и заверить, что это начал не он, однако есть нюанс: этот момент попал на видео.
Более того, этот ролик распространил сам Стармер.